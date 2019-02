Decapitan a un niño de 6 años en presencia de su madre

El suceso tuvo lugar en Arabia Saudí pero, como es lógico, ha conmocionado al mundo. Un niño de 6 años, Zakaria Al-Jaber, fue decapitado hace días delante de su madre. Los gritos de la mujer han dado la vuelta al mundo y han revolucionado las redes sociales. Al parecer el suceso que muestra la cara más amarga de los radicales musulmanes tuvo lugar mientras madre e hijo visitaban el santuario del profeta Muhammad en Medina. Poco antes de que entraran en la zona sagrada la mujer y el pequeño fueron abordados por un grupo de hombres que les preguntaron si eran musulmanes chiítas. La mujer dijo que sí y entonces se paró un coche frente a ellos. La ejecución fue rápida.



Los radicales acusaron al niño de ser de la rama "incorrecta" del Islam y le cortaron la cabeza con un trozo de vidrio. La madre comenzó a gritar poco antes de desplomarse en el suelo. Desde entonces las muestras de repulsa por lo sucedido y la petición de justicia han inundado las redes sociales, en donde la foto del niño ha corrido como la pólvora.





Smallest coffins are the heaviest ??

That's barbaric how that Saudi driver beheaded 6years old Zakariya. You don't need to be a Shia or Sunni. Try to be a a Human first. Justice Delayed means Justice Denied. #JusticeForZakaria pic.twitter.com/GXa0LHovMd