La UE y EE UU coinciden en pedir elecciones anticipadas en Venezuela

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, de gira por Europa, coincidieron ayer en Bruselas en que la "mejor" manera de que Venezuela vuelva al orden constitucional es con unas "elecciones anticipadas".

"Hay mucha base común sobre Venezuela. Compartimos el deseo de ver el fin de la crisis en Venezuela y el retorno al orden constitucional. Lo mejor para ello son unas elecciones anticipadas", indicó un alto funcionario comunitario. Preguntado por la posibilidad de que EE UU decida enviar tropas a Venezuela para respaldar su apoyo al autoproclamado presidente Guaidó, la fuente comunitaria indicó que en la UE no hay "entusiasmo por las intervenciones militares" y que "a la mayoría de los países de la región no les parece buena idea". "No es lo que va a llevar a la estabilización" en Venezuela, comentó.

Mientras, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció la formación de un grupo en Naciones Unidas para "defender la Carta y los derechos de todos los estados miembros" del organismo. Arreaza detalló que el grupo está integrado por China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Palestina, Surinam, Barbados y San Vicente y Granadinas, entre otros.

Arreaza resaltó que estos país abogarán además por defender "la obligación de todo Estado de abstenerse a recurrir a la amenaza del uso de la fuerza o al uso de la fuerza contra cualquier Estado", "el respeto a la integridad territorial e independencia política de todos los estados" y "la no injerencia en los asuntos internos de los estados". EE UU ha amenazado con el uso de la fuerza en Venezuela y ha dejado entender que podría desplegar 5.000 soldados en la vecina Colombia.