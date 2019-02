Terratenientes texanos demandan al magnate por levantar el muro en sus terrenos

Tres terratenientes de Texas y un grupo de activistas medioambientales fueron los primeros en presentar una demanda este viernes contra la declaración de emergencia nacional de Donald Trump, con la que pretende desbloquear los millones de dólares que necesita para poder construir el muro a lo largo de la frontera con México.

La demanda conjunta, presentada ante el tribunal federal del distrito de Columbia, establece que los terratenientes de Texas fueron advertidos por el Gobierno de EE UU de que, en caso de contar con la financiación necesaria, construirían el muro en sus propiedades.

Trump declaró este viernes el estado de emergencia nacional para impedir "la invasión" que está llegando a su país desde la frontera con México y costear la finalización del muro de separación entre ambos países tras considerar insuficiente la partida de 1.375 millones de dólares aprobada finalmente por el Congreso.

"Voy a firmar en cuanto llegue al Despacho Oval, y nos van a denunciar, y va a llegar al Tribunal Supremo, y nos van a denunciar otra vez, y luego nos van a denunciar", vaticinó Trump, "y lo van a intentar vender como una derrota. Lo de siempre". "Yo espero que me van a demandar. No debería ocurrir, pero va a ocurrir. Y, con un poco de suerte, acabaré ganando, porque sin frontera no hay país que valga", añadió el magnate.

El Presidente avanzó que sacará el dinero de "fondos a discreción del Ejército todavía no destinados".