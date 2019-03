"Mi hijo no puede salir del colegio por el tiroteo que se produjo a 100 metros", afirma un mierense en Utrech

"Estamos tranquilos, dentro de lo posible", afirma el mierense Fernando Garnacho, que tiene a su hijo Alfonso, de 15 años, encerrado en un colegio a 100 metros de donde se produjo el tiroteo en Utrecht.

Alfonso Garnacho es alumno del colegio Unic, situado muy cerca de la plaza 24 de octubre, donde a las 10.45 horas se produjo un tiroteo en el tranvía que ha dejado al menos tres muertos y varios heridos. Tras producirse el que parece ser un nuevo atentado, la policía acordonó toda la zona. "De inmediato se cerraron las puertas del colegio donde estudia mi hijo y hay protección policial. No han podido salir de allí y esperamos que a media tarde puedan hacerlo, señaló Fernando Garnacho. "Estamos tranquilos dentro de lo posible, porque mantengo contacto con mi hijo a través del móvil y me dice que hay policías tanto dentro como fuera del centro", señaló el mierense, que no obstante destaca que el lugar donde la Policía está buscando a uno de los sospechosos está próximo también al colegio "y a todos nos viene a la cabeza lo que esa gente es capaz de hacer cuando se siente acorralada, puede volar todo por los aires".

Fernando Garnacho reside a cuatro kilómetros del lugar donde se produjo el tiroteo y allí se desplaza a diario su hijo en bicicleta para asistir a clase al colegio Unic.

Dos líneas de investigación

Minutos antes de que Aalbersberg compareciera ente la prensa, el NCTV ha asegurado que el tiroteo "tiene todas las características de un atentado terrorista". El Gobierno ha elevado al máximo el nivel antiterrorista en Utrecht y toda la provincia.

El primer ministro, Mark Rutte, ha comparecido en rueda de prensa para aclarar que ahora mismo la prioridad es encontrar "al sospechoso o los sospechosos", por lo que no se descarta que haya más implicados. A las 17.00 horas hay previsto un gabinete de crisis.

"Si es un acto de terror, solo hay una respuesta: nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia son más fuertes que la violencia", ha dicho el jefe del Gobierno de Países Bajos.

El portavoz policial, Bernard Jens, ha insistido después en que, aunque el móvil terrorista es una posibilidad, aún no pueden estar cien por cien seguros. "También podría ser un crimen en la esfera de las relaciones personales", ha subrayado en declaraciones a NOS.



Llamamiento a la unidad

La familia real ha emitido un comunicado en el que el rey Guillermo y la reina Máxima se declaran "profundamente tristes" por lo que han calificado como un hecho "totalmente inaceptable". "Mantengámonos unidos por una sociedad en la que las personas puedan sentirse seguras, en la que prevalezcan la libertad y la tolerancia", han pedido.