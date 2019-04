Alzamiento militar en Venezuela: ¿Con qué apoyos cuenta Guaidó?

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado que cuenta con el apoyo de sus aliados internacionales al "proceso irreversible de cambio" que, según él, ha comenzado este martes con el objetivo de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.



"Hemos conversado con nuestros aliados de la comunidad internacional y tenemos su respaldo firme a este proceso irreversible de cambio en nuestro país", ha escrito el jefe de la Asamblea Nacional en su cuenta oficial de Twitter.





Hemos conversado con nuestros aliados de la comunidad internacional y tenemos su respaldo firme a este proceso irreversible de cambio en nuestro país.



La #OperaciónLibertad comenzó y vamos a resistir hasta lograr una Venezuela libre.#TodaVenezuelaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Hoy #30abr, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela,que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del Premio Sajarov @leopoldolopez por militares a la orden de la Constitución,es una gran noticia. ¡Vamos Venezuela libre! — Antonio Tajani (@EP_President) 30 de abril de 2019

Aliados de Maduro

México pide diálogo

Guaidó ha dado por iniciada la 'Operación Libertad', nombre con el que se refiere al proceso con el que pretende, crear un gobierno de transición y celebrar unas verdaderas elecciones presidenciales, ya que considera que las del pasado 20 de mayo fueron un fraude.La comunidad internacional apoya mayoritariamente y considera legítima la sublevación militar.instó este martes a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender "las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia", en un mensaje de apoyo a Guaidó del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "A @jguaido, la Asamblea Nacional y a todos los defensores de la libertad en Venezuela que han tomado hoy las calles en la Operación Libertad:Vayan con dios! #FreeVenezuela".Elmanifestó en Twitter que hoy "marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela, que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado". "¡Vamos Venezuela libre!", concluyó Tajani en su mensaje.Elconfió este martes en una "resolución pacífica" de la actual crisis en Venezuela y pidiópor considerar que el pueblo venezolano ha "sufrido" mucho y "merece un futuro mejor".La"sigue de cerca la situación" en Venezuela y "apoya las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano", informaron este martes fuentes del Palacio del Elíseo.El Gobierno español manifestó hoy su deseo de que "no se produzca un derramamiento de sangre" en los acontecimientos que se están registrando este martes en Venezuela e insistió en su respaldo a un "proceso pacífico democrático" en ese país.Por su parte, los países de la región han ratificado sus posiciones, las mismas que fijaron el pasado 23 de enero, cuandoen respuesta a la decisión de Maduro de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que la oposición y la comunidad internacional consideran ilegítimo.Así, elha declarado que su Gobierno "se solidariza con el sufrido pueblo venezolano, esclavizado por un dictador". "Apoyamos la libertad de esta nación hermana para que finalmente viva una verdadera democracia", ha apuntado en Twitter.También el, se ha referido al régimen de Maduro como una "dictadura" y ha dicho que "debe terminar por la fuerza pacífica y dentro de la Constitución". Piñera ha dado su "total apoyo al presidente Guaidó y a la democracia"."Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela", ha dicho en la misma línea elque ha celebrado la liberación de Leopoldo López y ha recalcado su reconocimiento a Guaidó y a la Asamblea Nacional como únicas instituciones legítimas. "Desconocemos la autoridad del dictador Maduro", ha subrayado.Por su parte, el, ha hecho un llamamiento a los militares y ciudadanos venezolanos a ponerse "del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro". Así, les ha animado a que se sumen a la "búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional" junto a Guaidó.En apoyo a Guaidó también ha salido elque ve en el liderazgo del dirigente antichavista "una salida democrática pacífica y venezolana a la crisis humanitaria que afecta al hermano país". Panamá, ha añadido, "respalda de manera decidida los esfuerzos legítimos por el restablecimiento de la democracia".El, ha llamado igualmente a la movilización desde su cuenta en Twitter: "¡Valiente pueblo de Venezuela! !Llegó tu hora!".Por otro lado, los, que reúne a los países americanos que se oponen a Maduro, celebrarán una teleconferencia a las 15.30 (21.30 hora peninsular española), para abordar los últimos acontecimientos en Venezuela.Otro bloque crítico con Maduro, lase ha pronunciado por boca de su secretario general, Luis Almagro. "Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de Venezuela", ha escrito en Twitter, desde donde ha llamado a un "proceso de transición democrática de forma pacífica".En el lado contrario se sitúan losEntre ellosy de buscar un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, por lo que ha llamado a un proceso de diálogo que pueda evitar un derramamiento de sangre.También apoyan a Maduro losPara estos países, se trata de un "intento de golpe de Estado auspiciado y propiciado por fuerzas políticas radicales de la derecha venezolana en complicidad con los enemigos históricos de la independencia y soberanía" de la región."Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela, por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros", ha escrito el presidentre de Bolivia, Evo Morales en su cuenta de Twitter, desde donde ha señalado como responsable último a Estados Unidos.Morales ha abogado pory ha advertido de que "sería un nefasto antecedente dejar que la intromisión golpista se instale en la región". "El diálogo y la paz deben imponerse sobre el golpe", ha apostillado.Por su parte, elha asegurado que "los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror".En un término medio entre los dos bandos se sitúa elque ha apelado al "diálogo" y a la no violencia al referirse a la actual escalada de tensiones políticas y sociales en Venezuela, si bien ha reiterado que su posición pasa por no intervenir en cuestiones de otros países.En un tono similar, laha dicho en Twitter que "está monitoreando la situación en Venezuela muy de cerca". No obstante, ha pedido garantizar la seguridad de Guaidó y López y ha subrayado que quienes les apoyan "pacíficamente" deben hacerlo "sin temor a la intimidación o la violencia".