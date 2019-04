Alzamiento militar en Venezuela: Maduro dice contar con la "total lealtad" de los jefes militares

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que cuenta con la "total lealtad" de los jefes militares de su país en vista del levantamiento encabezado en Caracas por el líder opositor Juan Guaidó junto a un grupo de soldados.



"¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las (Red de Defensa Integral) REDI y (Zona de Defensa Integral) ZODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria", indicó en Twitter el mandatario.







¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 de abril de 2019

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

El régimen dice estar desactivando el golpe

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Maduro llamó a la "máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz".El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, anunció este martes quey conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que Maduro hace del Gobierno."El Primero de Mayo, el cese definitivo de la usurpación empezó hoy", asegura en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter y en el que se le puede ver junto a un grupo de militares en las cercanías de la base de La Carlota, en el este de Caracas.En dicho vídeo, llamó a las calles a todos aquellos venezolanos que se han comprometido en las últimas semanas a manifestarse en las calles para exigir la salida de Maduro."Contamos con el pueblo de Venezuela hoy, las Fuerzas Armadas están claramente del lado, del pueblo están del lado de la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso", dijo."Hoy como presidente de Venezuela, como legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadasen esta gesta como siempre hemos, hecho en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta", agregó.Minutos más tarde, miles de personas salieron a las calles y se acercaron hasta donde estaba Guaidó para manifestar su respaldoPreviamente, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha manifestado que el Gobierno de Nicolás Maduro estáen alusión al pronunciamiento hecho por el líder opositor,"Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de", indicó el ministro."A este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina, que anunció su agenda violenta desde hace meses.Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para, junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), derrotar el intento de golpe y preservar La Paz", prosiguió.Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, anunció este martes que "" para unirse a él y conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que Maduro hace del Gobierno."El Primero de Mayo, el cese definitivo de la usurpación empezó hoy", asegura en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter y en el que se le puede ver junto a un grupo de militares en la base de La Carlota, en el este de Caracas."Son muchos los militares.. A todos los que nos están escuchando: es el momento, el momento es ahora, no solo de la calma sino del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela, dios los bendiga, seguimos adelante. Vamos a recuperar la democracia y la libertad en Venezuela", sostiene Guaidó.En dicho vídeo, llamó a las calles a todos aquellos venezolanos que se han comprometido en las últimas semanas a manifestarse para exigir la salida de Maduro: "Contamos con el pueblo de Venezuela hoy, las Fuerzas Armadas están claramente del lado, del pueblo, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso"."Hoy como presidente de Venezuela, como legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas convoco a todos los soldados a todos, a toda la familia militar, a acompañarnos en esta gesta como siempre hemos hecho en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta", asegura en el vídeo en queLópez, líder del partido Voluntad Popular (VP) del que también forma parte Guaidó, salió hoy a la calle en Caracas pese a estar cumpliendo una pena de casi 14 años de arresto domiciliario pues fue "liberado" como consecuencia de, según confirmó a Efe su padre en España.