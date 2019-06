Boris Johnson "no recuerda" haber llamado "mierdas" a los franceses

El candidato a líder conservador y primer ministro del Reino Unido Boris Johnson dijo hoy que "no recuerda" haber llamado a los franceses "mierdas" cuando era ministro de Exteriores, un comentario que fue presuntamente recogido y posteriormente excluido de un documental de la BBC.

En un acto de su campaña en el oeste de Inglaterra, Johnson fue preguntado por el periodista moderador sobre este supuesto desliz diplomático, que ha sido revelado por el diario "Daily Mail".

"No tengo ningún recuerdo de este comentario, pero me he percatado de que esta historia no cuenta con buenas fuentes", contestó Johnson, el favorito para suceder en el cargo a la primera ministra en funciones, Theresa May.

El periódico publica este viernes que, cuando Johnson era el titular del Foreign Office, cargo del que dimitió en julio de 2018, dijo que los franceses eran unos "mierdas" por su actitud sobre la salida británica de la Unión Europea (UE).

Según el "Daily Mail", el insulto fue recogido por la cadena pública BBC, que en esos días realizaba un documental autorizado dentro del ministerio con el objetivo de mostrar a la audiencia su labor cotidiana.

De acuerdo con el rotativo, cuando la cadena expresó su intención de incluir el comentario en el montaje final, el ministerio hizo presión para que fuera excluido, a fin de no perjudicar las relaciones bilaterales, lo que finalmente consiguió.

El reportaje de tres partes, titulado "Dentro del Foreign Office" y emitido el pasado noviembre por BBC2, sí recogió sin embargo otra apreciación de Johnson, que declaró que los franceses estaban "fastidiando" al Reino unido.

En relación a la presunta censura del insulto, el secretario de Estado de Exteriores, Alan Duncan, dijo hoy a BBC Radio 4 que, en el rodaje del citado documental, hubo "bastantes momentos peliagudos", por lo que podía ser que se solicitara la exclusión de ciertos elementos.

Por su parte, un portavoz de la emisora ha afirmado que "el programa pretendía reflejar la realidad de la vida dentro del ministerio de Exteriores, el equipo de producción decidió lo que se incluía y están satisfechos de que el programa cumple con sus ambiciones y tiene el contenido que querían".