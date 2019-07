Los líderes de la UE estudian una nueva propuesta con Timmermans al frente de la Comisión Europea

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) abordan este lunes una nueva propuesta para el reparto de cargos en las instituciones comunitarias entre las distintas familias políticas, que mantiene al socialdemócrata Frans Timmermans para la presidencia de la Comisión Europea (CE) y a un popular en el Consejo.

Según fuentes diplomáticas, la última configuración de la serie de cargos que abordan los líderes tras más de doce horas de cumbre continúa dando la presidencia de la Comisión, la institución más importante, al candidato de la familia socialdemócrata, el holandés Timmermans.

La presidencia del Consejo Europeo -la institución que representa a los líderes de los Estados miembros- recaería en la excomisaria europea y directora ejecutiva del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva, del Partido Popular Europeo (PPE).

El puesto de alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE) iría a parar a manos de los liberales y para el mismo se barajan los nombres del primer ministro en funciones belga, Charles Michel, y de la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager.



Manfred Weber, candidato principal del PPE

En cuanto al Parlamento Europeo, que elige a su propio presidente, está sobre la mesa el nombre del alemán Manfred Weber, candidato principal del PPE a las elecciones europeas y que se quedaría sin la presidencia de la Comisión pese a que los populares ganaron los comicios europeos.

También se baraja el del eurodiputado liberal Guy Verhofstadt ya que tradicionalmente la presidencia de la Eurocámara, que dura cinco años, se reparte entre dos candidatos, cada uno por un periodo de dos años y medio, según las mismas fuentes.

Fuentes diplomáticas españolas confirmaron que "la figura de Timmermans al frente de la Comisión va tomando fuerza" porque existe "mayor consenso interno" en el Partido Popular Europeo", aunque subrayaron que "la situación es muy volátil" todavía.

"Se consolida la idea de que la decisión tiene que ser hoy (lunes) pero todo es volátil", agregaron las fuentes, que precisaron que no es "difícil" imaginar que no haya ningún alto cargo de un país del este aunque "podría ocurrir que no haya alguien del sur".

Tampoco se descarta que se logre consenso para que haya dos hombres y dos mujeres en el reparto de cargos de Comisión, Consejo, Parlamento y alta representante.

Tras celebrar otra ronda de consultas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha vuelto a convocar a los líderes a la sesión plenaria para abordar su última propuesta, informó su portavoz, Preben Aamann, en Twitter.