Mujeres que protestaban por las violaciones causan destrozos en México

Miles de mujeres pidieron justicia este viernes en una concentración en Ciudad de México por los recientes casos de violaciones sexuales por parte de policías capitalinos y causaron múltiples destrozos en una estación de transporte público y en mobiliario urbano de la capital mexicana.



La concentración, que tuvo lugar en la céntrica Glorieta de Insurgentes, se inició de manera pacífica alrededor de la 18:30 (23:30 GMT), cuando diferentes contingentes feministas leyeron manifiestos, mostraron grandes pancartas y danzaron en un círculo en contra de la violencia machista.



Algunas prendieron pequeñas hogueras con sujetadores y otras hicieron pintadas en estatuas y suelos con lemas como "No olvidamos ni perdonamos".



"Todas las ciudadanas vivimos en constante peligro, las autoridades nos causan el mismo temor que la delincuencia organizada y estamos aterradas de vivir en este país", incluyó en un manifiesto una de las agrupaciones participantes en la movilización.



Los momentos de máxima tensión llegaron después de que las manifestantes decidieran salir de la plaza peatonal y marchar alrededor gritando consignas como "abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer".



Fue entonces cuando algunas de ellas arremetieron contra los cristales de la estación de transporte público, rompiendo también máquinas expendedoras de billetes de metro y carteles publicitarios.



Algunos de los contingentes presentes también prendieron algunas hogueras donde echaron los restos de los destrozos.



En esos momentos se produjeron enfrentamientos con periodistas que se grababan la escena y cuya presencia no agradó a las manifestantes, que intentaron echarlos del lugar.



El periodista Juan Manuel Jiménez cayó al suelo mientras retransmitía en vivo para un canal de televisión tras ser golpeado en la cara por parte de un hombre que posteriormente fue expulsado de la concentración de manifestantes.







Nuestro conductor Juan Manuel Jiménez fue agredido en vivo durante la transmisión de la marcha contra la violencia de género. En #adn40 condenamos cualquier forma de violencia



Tu Ciudad #EnTiempoReal con @juanmapregunta | https://t.co/sxuOmdNV9M pic.twitter.com/02g9Xu04El — adn40 (@adn40) August 17, 2019

Tras ese episodio de tensión, las mujeres pidieron que no hubiese ningún hombre en el lugar y se dio algún enfrentamiento con algunos varones que no querían abandonar la zona.Posteriormente, una parte de las concentradas se dirigió a una estación de policía, donde lanzaron objetos incandescentes,y prohibieron el paso de los bomberos que llegaron para sofocar las llamas.Una mujer informó a través de un megáfono al resto de manifestantes de que cuatro de las que protestaban fueron detenidas en esa estación de policía y exigió su liberación.El ambiente de la manifestación se fue caldeando desde el lunes pasado, cuando unas 300 mujeres protestaron para exigir justicia por los, bajo la etiqueta #NoNosCuidanNosViolan.Los días 10 de julio, 3 y 8 de agosto trascendieron tres casos de violación de mujeres, una de ellas menor de edad, por parte de agentes de policía de Ciudad de México.La marcha del lunes terminó en la sede de la Fiscalía capitalina, donde las manifestantes rompieron un cristal, realizaron pintadas y arrojaron purpurina rosa sobre el titular de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública, Jesús Orta, cuando este salió a dialogar con las manifestantes.Más tarde, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esa protesta "", lo que suscitó una agitación en redes sociales que caldeó el ambiente para la marcha llevada a cabo hoy.Sheinbaum volvió a calificar la protesta de este viernes de "provocación" e informó de que se había abierto una investigación sobre "las agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones a edificios públicos"."El Gobierno de la Ciudad de México no caerá en la provocación de utilizar la fuerza pública en medio de la manifestación, pues es lo que están buscando", expreso Sheinbaum en un comunicado.Además, advirtió a las manifestantes de que "" y emitió "un llamado a quienes luchan legítimamente por la defensa de los derechos humanos a que ayuden a generar un clima de paz".