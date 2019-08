Johnson amenaza con no pagar la deuda británica en un frío encuentro con Tusk

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró ayer un encuentro en Biarritz con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que enfrió todas sus expectativas de lograr alguna concesión sobre el "Brexit" por parte de Bruselas. A pesar del optimismo sobre la posibilidad de renegociar el Acuerdo de Salida que ha vendido Johnson en los últimos días, Tusk subrayó, como se preveía desde fuera de Reino Unido, que "la pelota sigue estando en el tejado de Londres", un jarro de agua fría para el dirigente "tory".

En ese ambiente, Johnson advirtió que si no hay acuerdo para el "Brexit", Londres no abonará los 33.000 millones de euros que su predecesora, Theresa May, acordó pagar en concepto de deudas pendientes de Reino Unido con la UE. La amenaza ya había sido esgrimida antes por Johnson, pero nunca se la había formulado directamente al presidente del Consejo Europeo.

Johnson reiteró a Tusk que no habrá más prórrogas del "Brexit" -la actual vence el 31 de octubre- y que Reino Unido abandonará la UE ese día "sean cuales sean las circunstancias". Bruselas ya ha expuesto varias veces que una nueva prórroga carecería de sentido mientras no haya un cambio sustancial en las posiciones de Reino Unido.

El dominical "The Observer" informó ayer, entre tanto, de que Johnson ha buscado asesoría legal sobre cómo suspender las sesiones del Parlamento británico durante cinco semanas para evitar que los diputados pudieran, llegado el caso, forzar una nueva prórroga. Johnson habría preguntado al fiscal general, Geoffrey Cox, si el Parlamento, que reanuda sus sesiones el 3 de septiembre, podría cerrarse a partir del día 9 de ese mes.