Jo Johnson, hermano de Boris Johnson, dimite del Gobierno por "tensiones irresolubles"

Jo Johnson, hermano de Boris Johnson y que ostentaba el cargo de secretario de Estado para las Universidades, ha dimitido este jueves por "tensiones irresolubles" al encontrarse "dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional".



"Ha sido un honor representar a Orpington (Inglaterra) durante nueve años y servir como secretario de Estado con tres primeros ministros. En las últimas tres semanas me he visto dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional", expuso Johnson a través de la red social Twitter.









It's been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I've been torn between family loyalty and the national interest - it's an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout