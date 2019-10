EE UU cree que ha matado al líder de Estado Islámico

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado una operación contra el líder de la organización terrorista Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi en la provincia siria de Idlib (en el noroeste del país), en un ataque que, según estima el Departamento de Defensa norteamericano con "una elevada certeza", habría matado al hombre más buscado por los servicios de inteligencia internacionales y cabecilla de un grupo que ha extendido durante la última década el horror del yihadismo en ciudades del mundo entero.



El ataque tuvo lugar en un complejo de la localidad de Barisha, cerca de la frontera con Turquía, y fue efectuado este sábado por una unidad de fuerzas especiales nortamericanas del equipo Delta tras varias semanas de vigilancia. Según las fuentes de 'Newsweek', el equipo protagonizó un "breve tiroteo" tras su entrada en el bloque residencial antes de que Al Baghdadi se inmolara al detonar el chaleco explosivo que llevaba puesto. Dos de sus esposas habrían fallecido también en la explosión.



El complejo fue destruido posteriormente por las fuerzas aéreas para impedir que se convirtiera en "un mausoleo para los simpatizantes del yihadismo".



Poco después de conocerse esta operación, fuentes oficiales de Irán e Irak, han informado de que Al Baghdadi ha fallecido, según los datos que les han llegado del interior de Siria, aunque tampoco han ofrecido una verificación. La cadena de televisión oficial iraquí ha anunciado que tiene en su poder imágenes del asalto, que divulgará en las próximas horas.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea hacer una "declaración importante" este domingo a las 09.00 horas (hora local), pero no ha proporcionado más detalles al respecto.



"¡Algo muy grande acaba de suceder!", ha manifestado Trump en su cuenta de Twitter, también sin aportar ninguna otra explicación.





Something very big has just happened!