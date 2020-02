Castigo añadido para Asturias: "No es el momento", dicen los eurodiputados

"Se avecina una negociación dura", en la que conviene "una posición firme" y no perder de vista a los gobiernos. Sobre todo a algunos. Los eurodiputados asturianos se revuelven contra la tijera que el Consejo Europeo propone aplicar al marco presupuestario de la Unión hasta 2027 poniendo unos acentos sobre el reparto desigual del recorte entre las distintas políticas financieras europeas y otros sobre la convicción nada irrelevante de que el Consejo son los estados. Quiere esto decir que "quienes quieren recortar son los gobiernos", resalta el socialista Jonás Fernández, que se remite al debate en el seno del organismo y distingue a "España, Portugal, Francia o Italia", que defienden posiciones inclinadas al mantenimiento del presupuesto, de las más partidarias de la rebaja que se perciben en los países nórdicos y tal vez en Alemania. Se diría, concede la europarlamentaria de Ciudadanos Susana Solís, que "los países ricos quieren menos Europa". Y "no es el momento".

Los asturianos de la Eurocámara se suman a las críticas del parlamento al escenario presupuestario "post Brexit" que ha diseñado el Consejo y Jonás Fernández lamenta incluso el "desplante" de su presidente, Charles Michel, que ni siquiera acudió esta semana al debate en el que la cámara aprobó "una resolución pidiendo más recursos para el nuevo periodo financiero y no aceptar la propuesta" del organismo. "Cada vez se pretende que la UE haga más cosas, pero si los gobiernos no aportan más fondos, será a costa de reducir otras", resalta el eurodiputado socialista, a quien no se le escapa que esta concentración del recorte en las políticas "tradicionales" de la Unión, un catorce por ciento en las agrarias y un doce en los fondos estructurales las de cohesión, no beneficia en absoluto a España ni a Asturias.

"No es el momento", afirma Susana Solís indicando hacia los efectos del "Brexit", las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia o los agricultores que salen a la calle en Asturias y en toda España. "No es el momento de dejar a los agricultores tirados", ni de activar un tijeretazo que perjudicaría, a su juicio, a los que más ayuda necesitan, entre ellos a una economía como la asturiana que batalla en paralelo por los fondos clave de la Transición Justa y "por financiar la transición energética". Tampoco a ella se le escapa que hay un bloque de estados, "los Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria", que piden situar el gasto en "un 1% del PIB, menos de lo que aportábamos cuando el Reino Unido estaba en la UE", ni la necesidad de buscar "un mejor uso de los fondos" y fórmulas para que la Unión "obtenga nuevos recursos propios". Solís subraya la necesidad de ser "muy firmes en la defensa de que no haya recortes" cuando la cumbre del jueves ponga en marcha la búsqueda de un acuerdo en el reparto de la tarta presupuestaria comunitaria.

Se avecina, por lo demás, un septenio financiero particularmente complejo para España, en el que muy probablemente, después de más de treinta años como estado "receptor neto" de fondos comunitarios, pasará a la difícil condición de "aportador" al presupuesto, lo que implica menos recursos de reparto "gratis" entre países y más dinero competitivo, sujeto a la calidad de los proyectos que se presenten.