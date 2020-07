Israel ya multa a los clientes de la prostitución

Israel ha empezado a multar este viernes a los usuarios de la prostitución, después de que el Parlamento del país aprobara una ley para prohibir la prostitución que incluía sanciones contra los clientes.

Esta ley se ha enfrentado a la oposición de algunas oficinas gubernamentales y de grupos sociales que han considerado que antes de ponerla en marcha hay que garantizar la reinserción de los trabajadores.

La normativa prevé la aplicación de multas para cualquier persona que busque el servicio de una prostituta y se establecen multas de 2.000 shekels (más de 510 euros), una cantidad que se puede incluso duplicar si se producen varias infracciones seguidas en un plazo de menos de tres años, según recoge el diario 'Times of Israel'.

Las autoridades tenían previsto poner en marcha la ley a mediados de 2020 para dar tiempo al Estado a establecer mecanismos de reinserción para los trabajadores sexuales y permitirles encontrar un medio de vida alternativo.

Así, varios grupos defensores de los derechos de las mujeres y LGTBI han pedido que se posponga la aplicación al asegurar que el Gobierno todavía no está preparado para poner en marcha este programa de ayuda. "Las mujeres y los hombres que entran en el ciclo de la prostitución para ganarse la vida no pueden escapar si las autoridades no extienden la mano", ha sostenido Hila Peer, presidenta de la Asociación para la Igualdad LGTBI en Israel.

Como alternativa a la multa, la ley prevé hacer un curso de concienciación sobre los daños que sufren las trabajadoras sexuales y evitar que se repita esta conducta.

La polémica se generó porque la norma considera que cualquier persona que sea sorprendida en un lugar destinado a ejercer la prositución está considerada automáticamente como sospechosa de intentar iniciar relaciones sexuales a cambio de dinero.

La normativa fue propuesta por la ministra de Justicia, la ultraconservadora Ayelet Shaked, la diputada Shuli Mualem, ambas del Nuevo Partido de la Derecha, y la diputada de Yesh Atid Aliza Lavie.