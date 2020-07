EEUU alerta a Alaska de un tsunami tras un terremoto de magnitud 7,8

Las autoridades de Estados Unidos han emitido una alerta de tsunami para Alaska tras registrarse un terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter con epicentro al sur de dicha península y con hipocentro a diez kilómetros de profundidad.





ALASKA: M7.8 earthquake. Additional tsunami warnings (red) and tsunami advisories (orange) have been issued. (Source: NTWC) pic.twitter.com/yHPsMdi0AU