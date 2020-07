El misterio rodea a un niño de dos años que deambulaba solo por una ciudad de Florida

El misterio rodea a un niño de unos dos años de edad que deambulaba por las calles de Miramar (Florida) el pasado domingo y cuya madre, residente a más de mil kilómetros de esa ciudad, está en paradero desconocido, informaron medios locales,



Las autoridades están buscando a Leila Cavett y han pedido la colaboración de la comunidad ya que "están preocupados por su salud y su seguridad", después de que nadie haya reclamado al menor en más de 48 horas.



El pasado domingo, la Policía de Miramar fue alertada sobre un niño de aproximadamente dos años que se encontraba solo en una calle de esa ciudad del sureste de Florida.



Según las autoridades, los agentes pasaron más de 90 minutos recorriendo el área y tocando puerta a puerta las viviendas de la zona para encontrar alguien que pudiera dar razón sobre el niño, con la esperanza de hallar un padre o tutor.



Al no obtener respuesta, el menor ha pasado a disposición del Departamento federal de Niños y Familia y a una familia de acogida hasta que sea posible dar con el paradero de sus respectivos padres.





Need to Identify: This little boy was found wandering alone, near the 1860 block of SW 68th Ave. If you know who he is or have information about his parents/guardians, please call us at 954-602-4000 (press 0 for communications). pic.twitter.com/vWiPFtynTy