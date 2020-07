Venezuela autoriza un vuelo humanitario a España con cuatro días de retraso

El Gobierno de Venezuela autorizó este martes el vuelo humanitario a España, cuya salida de Caracas a Madrid estaba prevista para el pasado sábado, pero que no se pudo efectuar debido a la omisión de la documentación correspondiente por parte del Ejecutivo del país caribeño a las autoridades españolas, que debían haberla recibido el viernes.

Tanto el avión que debía viajar hace tres días y autorizado hace cuatro, como fecha límite, que no llegó a despegar de Madrid por no tener la autorización correspondiente, como otro con salida prevista para el jueves, día 30, llegarán el miércoles al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, y partirán hacia España al día siguiente, informó a EFE una fuente diplomática.

La Administración venezolana, que no explicó las razones del retraso en emitir la autorización ni los motivos de su silencio al respecto desde el pasado viernes, comunicó este martes a la Embajada de España y al Consulado que contaban con la aprobación para efectuar el vuelo pendiente y el que estaba previsto para esta semana.

Estos viajes se convertirán en el sexto y séptimo que la diplomacia española gestionó desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo y que llevó al Gobierno venezolano a cerrar las fronteras y a implementar cuarentena en todo el país.

Desde entonces, el espacio aéreo venezolano fue abierto únicamente para vuelos humanitarios organizados por diferentes Gobiernos de países con compatriotas en Venezuela que debían ser repatriados.

En los viajes gestionados por la Embajada y Consulado de España viajaron ciudadanos de diversas nacionalidades europeas, así como venezolanos con residencia española que se habían quedado varados en Venezuela a consecuencia de las restricciones obligatorias impuestas por la pandemia.

Los viajeros que no pudieron viajar el sábado, pese a tener sus billetes pagados y su documentación en regla, recibieron el viernes una comunicación a través de correo electrónico, remitida por el Consulado, para avisar del imprevisto y advertir que no acudieran al aeropuerto Simón Bolívar, en Maiquetía, ya que no habría vuelo.

"Lamentamos informarle que a estas horas (tarde del viernes) las autoridades venezolanos no han autorizado aún el vuelo humanitario chárter fletado por la Embajada de España y operado por la compañía ESTELAR, con salida prevista de Caracas el 25 de julio a las 17:00h, con destino Madrid", explicaba el aviso.

Tras la larga espera y la incertidumbre que se prolongó cuatro días, los pasajeros recibieron un nuevo correo electrónico con la buena noticia: ya hay fecha y hora de salida.

El último vuelo gestionado por la Embajada española, en su trayecto de España a Venezuela, trasladó a venezolanos que se encontraban varados en el aeropuerto de Madrid-Barajas, de los cuales, 100 viajaron de manera gratuita, gracias a la gestión del embajador español, Jesús Silva, con la compañía aérea contratada.

El diplomático ofreció al Gobierno de Nicolás Maduro la posibilidad de continuar con esa dinámica para que puedan volver al país caribeño cientos de venezolanos que todavía siguen esperando en España, pero, por el momento, no hubo acuerdo al respecto.