Varios heridos graves tras descarrilar un tren de pasajeros en Escocia

Varias personas han resultado heridas de gravedad este miércoles al descarrilar un tren de pasajeros en Escocia, a la altura de la localidad de Stonehaven, al parecer, por los daños causados por las fuertes lluvias de los últimos días.



Unos 30 vehículos de los servicios de emergencia, incluida una ambulancia aérea, trabajan en el lugar del siniestro.

En las imágenes difundidas por la cadena BBC, se puede ver una gran columna de humo y como siguen llegando vehículos de emergencia hasta la zona.



Un portavoz de ScotRail, la empresa que gestiona el servicio de trenes en Escocia, afirmó que "está ayudando" a los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar y que proporcionará más información "cuando esté disponible".



Desde hace días, el centro y este de Escocia sufre lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que han causado inundaciones y la interrupción de los viajes en partes de la región.



La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha calificado el suceso de "incidente extremadamente grave".



"Recibí un informe inicial de Network Rail y los servicios de emergencia y me mantengo informada. Todos mis pensamientos están con los involucrados", escribió en Twitter.



This is an extremely serious incident. I've had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.