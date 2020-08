Hospitalizado en Nueva York el hermano menor de Donald Trump

Robert Trump, el hermano menor del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue ingresado en un hospital de Nueva York y se encuentra "muy enfermo" aunque se desconocen las causas, informaron este viernes medios locales.

Robert Trump, de 77 años, estuvo en junio diez días en la unidad de cuidado intensivo del centro Monte Sinaí en Manhattan "por una condición seria" de la que no se ofrecieron detalles.

Esta previsto que Donald Trump vaya a visitarlo al margen de la agenda política que el presidente mantendrá hoy en Nueva York y la vecina Nueva Jersey.

Trump tiene programado ofrecer hoy un discurso en un evento del principal sindicato policial del estado y tiene previsto pasar el fin de semana en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

El presidente Trump y su hermano mantienen buenas relaciones, según destaca la prensa neoyorquina.

Se espera que Trump ofrezca detalles hoy sobre la condición de su hermano, quien tras ser dado de baja del Monte Sinaí en junio inició una acción legal para intentar detener la publicación del libro de su sobrina Mary Trump sobre el ahora presidente de EE.UU., titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo".

Mary Trump, una psicóloga clínica de 55 años e hija del hermano mayor de Donald Trump (el difunto Freddie Trump), opina que su tío, al que describe como un "narcisista", "ya está haciendo trampas" de cara a los comicios del 3 de noviembre menoscabando el voto por correo, de importancia vital por la pandemia, y poniendo en duda los resultados.

La sobrina del mandatario aseguró a Efe, además, que cree que el país se encuentra "al borde de un precipicio".