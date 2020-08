La pesca y la competencia justa, principales obstáculos para un "Brexit" con acuerdo

La pesca, que afecta a trabajadores asturianos, es uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo entre la UE y Reino Unido, según ratificó ayer el negociador jefe de la parte europea, Michel Barnier. Tras la séptima ronda de negociaciones celebrada en Bruselas, que finalizó sin ningún tipo de avances, Barnier insistió en que está "decepcionado y preocupado" por la actitud británica. "No hay progresos suficientes pese a que el primer ministro británico, Boris Johnson, había prometido en junio que en verano se acelerarían las negociaciones" subrayó Barnier en rueda de prensa. El negociador británico, David Frost, emitió un comunicado en el que confirmó la falta de avances. Una nueva ronda tendrá lugar en Londres a partir del próximo 7 de septiembre.

"Quedan cuatro meses y unos días para la salida del Reino Unido el 31 de diciembre y, en principio, los acuerdos tendrían que estar listos antes de octubre para que puedan ser ratificados por los Parlamentos" recordó Barnier. Hay poco tiempo y pocas esperanzas de que finalmente se llegue a una solución consensuada.

La UE exige para permitir el acceso de los ciudadanos, los productos y los capitales británicos al mercado único -formado por los 27 países de la Unión- que el Reino Unido acepte el acceso a sus caladeros de pesca "de manera equitativa" y garantice unas reglas de juego económicas y financieras que permitan "una competencia justa", insistió Barnier. Es decir, no quieren que el Reino Unido, una vez fuera de la UE, pueda subvencionar empresas, aplicar fuertes reducciones fiscales o cualquier otra medida similar que implique competencia desleal económica y social. Si no hay acuerdo, el Reino Unido será tratado como un tercer país y no tendrá acceso al mercado único, lo que recíprocamente afectará a los países europeos. "Ya se están manteniendo reuniones con los 27 gobiernos para tomar medidas en los sectores más afectados en caso de que haya una salida sin acuerdo" confirmó Barnier. Ahora mismo esa situación es la más probable. España sería, en ese caso, uno de los países más afectados por la pesca y por el turismo entre otros sectores.

Barnier añadió que "no estamos en posición dogmática" y argumentó que es imprescindible que haya una aproximación entre las partes sobre la realidad social, económica y medioambiental para evitar cualquier "competencia desleal".

Por su parte, el negociador británico consideró que "la UE insiste en que debemos aceptar su política sobre las ayudas estatales y su política pesquera antes de continuar". Y añadió que "se puede realizar un trabajo sustantivo en otras áreas", a los que se niega la UE mientras no se acceda a lo que en inglés se denomina "level playing field", es decir, la garantía de juego limpio por parte británica.

El Reino Unido sigue formando parte del mercado único hasta el 31 de diciembre, fecha en la que, acabado el periodo de transición, dejará de pertenecer a la UE, aunque desde el punto de vista político ya no participa ni en las reuniones ni en las decisiones de Bruselas. La UE volvió a advertir ayer que espera que se tomen las medidas adecuadas en la única frontera física entre las dos partes, la que separa Irlanda de Irlanda del Norte. Levantar una frontera en esa zona significaría reavivar el conflicto entre católicos y protestantes. De momento se ha alcanzado un acuerdo que permite el control de mercancías y pasajeros sin necesidad de establecer fronteras físicas. Pero si no hay acuerdo final ese marco podría revisarse.