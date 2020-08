Navalni, "estabilizado en estado crítico" tras su traslado a un hospital alemán

El opositor ruso Alexei Navalni se encuentra en estado "crítico, pero estabilizado" tras las primeras horas de ingreso en el hospital de La Charité de Berlín, al que fue trasladado ayer por la mañana en estado de coma desde Rusia tras sufrir un posible envenenamiento, según su portavoz. Los médicos rusos afirman que se trata de un trastorno metabólico.

Navalni llegó al aeropuerto de Tegel en Berlín desde Siberia a bordo de un avión con personal médico para ser tratado en el hospital universitario de La Charité. Una ambulancia del ejército alemán trasladó al opositor ruso al centro hospitalario, donde será objeto de exámenes exhaustivos, aunque los médicos anticipan que su diagnóstico puede tardar. "La buena noticia es que ha llegado estabilizado a Berlín", explicó ayer Jaka Bizilj, cofundador de Cinema for Peace, la organización que se encargó de su traslado, costeado con fondos privados. "Los contribuyentes alemanes no pagan nada, todo se pagó con fondos privados, no se involucraron fundaciones ni fondos públicos", declaró Bizilj.

Navalni, que lleva en coma desde el jueves partió ayer a primera hora rumbo a un hospital de Alemania, después de que los médicos del centro sanitario de Omsk autorizaran su traslado. El avión llegó el viernes desde Núremberg hasta Omsk para trasladar a Navalni al hospital de Berlín, un centro especializado en desintoxicación.

Navalni se sintió mal el jueves durante un vuelo de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk. El opositor ruso fue ingresado en unidad de cuidados intensivos de un hospital local, donde seguía en coma y con ventilación mecánica hasta que fue autorizado su traslado a Alemania.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solicitó al Gobierno ruso el informe médico de Navalni. La Corte europea también quiere información sobre el tratamiento que recibió en el hospital ruso de Omsk y sobre su estado actual.