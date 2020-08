La pandemia se convierte en campo de batalla en Argentina

Argentina ronda los 330.000 casos positivos de covid-19 y el ritmo de los contagios, más de 7.000 diarios, no parece detenerse desde hace semanas. El total de fallecidos se acerca a los 7.000, un número bajo si se compara con Brasil, Chile o Perú. Pero los éxitos del presidente Alberto Fernández en la contención de la pandemia corren peligro. Después de cinco meses de confinamiento, al igual que en otros lugares, la oposición de derechas se ha lanzado a capitalizar el cansancio social. "¿Cuánto más se demora esto en explotar?", se pregunta el dirigente radical Ernesto Sanz.

La calle es un espacio de desafío a la misma cuarentena, como lo demuestra una reciente protesta en la que participaron miles de personas. El Gobierno peronista responsabiliza a sus promotores de favorecer el contagio masivo. Por primera vez, y a partir de la creciente tensión política, la posibilidad de un colapso hospitalario es una amenaza consistente.

Dos meses atrás, y a pesar de los primeros signos de hastío colectivo con el aislamiento, Fernández conservaba una popularidad cercana al 70%. Una reciente encuesta da cuenta de que ha caído hasta el 37,1%. El derrumbe enciende las alarmas. "Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar. No nos van a doblegar los que gritan porque los que gritan no suelen tener razón", dijo Fernández después de que el sector más intransigente del PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, movilizara a sus seguidores, en especial de clase media y alta, por la principal avenida capitalina y las ciudades más importantes del país. Subidos a automóviles de alta gama o amontonados en las aceras, sus participantes maldijeron la corrupción y el lenguaje inclusivo, el "virus del marxismo" y "la cuarentena más larga del mundo".