Trump, positivo por Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 74 años, ha dado positivo en las pruebas de Covid-19. A 32 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, la noticia da una sacudida inconmesurable a la campaña y llena de incógnitas la carrera electoral en un país donde la pandemia de coronavirus, cuya gravedad Trump ha minimizado durante tiempo, se ha cobrado ya casi 208.000 muertos.



El propio mandatario ha anunciado esta madrugada su contagio en su cuenta de Twitter, en la que ha informado que tanto él como la primera dama Melania Trump, también contagiada, empezarán "inmediatamente" su "proceso de cuarentena y recuperación". "¡Superaremos esto juntos!", ha escrito. El médico de la Casa Blanca ha informado de que ambos "planean quedarse en casa en la Casa Blanca durante su convalecencia".





Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

El discurso desmontado

Ridiculizó a Biden

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, ha emitido un comunicado en el que dice que tanto Trump como su esposa están "bien", sin indicar si presentan síntomas o no. El doctor también ha anunciado quesin indicar el tiempo exacto."Estñen seguros de que espero que el presidente siga desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupere", ha escrito también Conley.Pese a la certeza con que se ha expresado el doctor los interrogantes son múltiples. Ya de entrada han desaparecido de la agenda para este viernes del presidente dos actos electorales en Washington y Florida. En la actualizada, se ha asegurado que participará en una llamada teléfonica sobre Covid-19 centrada en elEl contagio personal de Trump es el mayor varapalo al discurso triunfalista que el mandatario ha estado manteniendo sobre la pandemia, en los primeros momentos minimizando su gravedad y siempre,y aunque fuera en contra del mensaje de sus expertos, defendiendo la idea de que estaba bajo control. Este mismo jueves, según 'The New York Times', había dicho en una cena política queEs también la demostración de la dificultad de contener la pandemia incluso en ambientes tan controlados y con tantos recursos como la Casa Blanca o el entorno del presidente. Ycomo el distanciamiento social o el uso de mascarillas, que él no se puso en público hasta el pasado mes de julio.Este mismo martes, en el bochornoso debate con Joe Biden en Ohio, Trump llegó a ridiculizar al demócrata diciendo: "Puede estar hablando a 60 metros de alguien y aparece con la mayor máscara que hayas visto nunca", dijo.También se sacó una máscara del bolsillo yy defendió que esa noche todo el mundo presente en el recinto había sido sometido a pruebas. Hope Hicks, la asesora a la que se atribuye ahora el contagio, viajó con él a Cleveland y también le acompañó el miércoles a un mitin en MInnesota (en la entrevista con Fox antes de que se confirmara su propio positivo, Trump ha insinuado que fueron militares o policías los que pudieron contagiar a la asesora, a la que ha definido como una persona "muy cálida". "", ha dicho. "Quieren abrazarte y besarte porque realmente hemos hecho un gran trabajo por ellos", ha añadido. "Te acercas y pasan cosas").En el debate del martes el moderador también preguntó a Trump por su insistencia en realizar mítines masivos donde no se ha requerido máscara o distanciamiento social y Trump. Cuando Biden replicó que el presidente había sido "totalmente irresponsable en la forma en que ha manejado el tema de la distancia social y las máscaras, básicamente animándole a no ponérselas", Trump le replicó: "si tu pudieras conseguir reunir a tanta gente habrías hecho lo mismo, pero no puedes, no le importa a nadie".