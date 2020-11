El ejército marroquí ha penetrado en la franja desmilitarizada del extremo sur del Sáhara para romper el bloqueo al tráfico impuesto hace tres semanas por un grupo de manifestantes saharauis del Frente Polisario, dijeron hoy a Efe fuentes diplomáticas marroquíes.

Un pasillo formado por soldados de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) permitirá así el paso de los camiones y todo tipo de vehículos en los cinco kilómetros de franja que separan la aduana marroquí de la frontera con Mauritania.

Sin embargo, no procederán por el momento a desalojar a los manifestantes porque "los civiles no son el objetivo" y porque se trata de "una operación pacífica", precisaron las fuentes.

Los militares -no se sabe si irán o no armados- establecerán algún tipo de barrera entre la carretera y los civiles saharauis que traten de acercarse hasta ella, manteniendo a estos civiles a tal distancia que no puedan interferir en el tráfico rodado como han estado haciendo.

Hasta el momento, ni el Frente Polisario ni las Naciones Unidas (que tienen desplegada una misión de paz en el territorio, la Minurso) se han pronunciado sobre el anuncio marroquí.

El ministerio de Exteriores marroquí acaba de publicar un comunicado en el que señala que Marruecos "ha dado todo el tiempo necesario" al Secretario General de la ONU y a la Minurso para solucionar el bloqueo pero sus esfuerzos "han resultado vanos y Marruecos ha decidido actuar (...) en plena conformidad con la legalidad internacional".

La zona desmilitarizada donde se encuentra Guerguerat está regida por un llamado 'Acuerdo Militar número 1', anexo al acuerdo de alto el fuego vigente desde 1991 y firmado por Marruecos y el Polisario, que prohíbe la entrada de personal militar, entre otras cosas.

Sin embargo, tanto Marruecos como el Polisario se acusan constantemente de romper este acuerdo con actuaciones que suponen una violación del alto el fuego.