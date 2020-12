El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió este martes de que las negociaciones para lograr un acuerdo del Brexit con Bruselas están siendo "muy, muy complicadas", aunque confió en sus "poderes" de persuasión para cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

El líder conservador efectuó esas declaraciones antes de viajar en los próximos días a la capital comunitaria para dialogar cara a cara con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en un intento de salir del punto muerto en el que se encuentran las conversaciones, atascadas por la falta de avances sobre varios asuntos.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier ha indicado que se agota el tiempo para acercar las posiciones, pues quedan apenas tres semanas para la separación definitiva, que, según Johnson, se producirá con o sin acuerdo al final del periodo de transición.

El "premier" británico aludió este martes al "dulce poder de la razón" como recurso para limar las últimas diferencias, aunque se mostró firme respecto a los límites a los que está dispuesto a llegar para fijar una nueva relación con el bloque tras el Brexit.

Londres y Bruselas coinciden en que aún existen diferencias significativas en torno a tres asuntos, como son las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias, la pesca y los mecanismos para resolver disputas sobre el futuro acuerdo.

"Nuestros amigos tienen que entender que el Reino Unido ha abandonado la UE para poder ejercer un control democrático sobre la manera en que hacemos las cosas", declaró Johnson a los medios. El líder "tory" insistió en que la cuestión de la pesca sigue siendo uno de los principales obstáculos y que las posiciones están "muy distantes", pero se comprometió a "hacer todo lo posible para solucionarlo".

No obstante, reconoció que podría llegar un momento en que habrá que "bajar el telón" y aceptar que no será posible cerrar un acuerdo. "Hay límites más allá de los cuales ningún Gobierno sensato e independiente, o un país, puede llegar y la gente tiene que entenderlo", afirmó Johnson. Por ello, instó a sus conciudadanos a "levantar el ánimo" y considerar las "grandes perspectivas" que se presentan en el futuro, cuando el país será "enormemente próspero", haya o no un nuevo acuerdo comercial con la UE.