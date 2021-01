Las protestas en apoyo al líder opositor ruso, Alexéi Navalni, convocadas en toda Rusia por sus seguidores, ya han comenzado este sábado en varias ciudades del Lejano Oriente ruso, con la participación de cientos de personas.

"¡Hay un gran mitin en Ulán-Udé! De momento la participación en las protestas superan todas las expectativas. ¡Hay mucha gente!", afirmó el equipo de Navalni en su canal de Telegram, donde mostró el vídeo de una multitud de cientos de personas que claman "¡Libertad!" en una plaza.

Las manifestaciones en 94 ciudades rusas fueron convocadas para exigir la libertad del opositor, detenido el pasado domingo a su llegada a Moscú después de recuperarse en Alemania del envenenamiento que sufrió en agosto pasado con un agente tóxico de la familia Novichok.

Navalni, quien podría ser condenado a 3,5 años de cárcel por haber presuntamente incumplido las condiciones de una pena suspendida dictada en 2014, asegura que las verdaderas intenciones del Gobierno ruso son las de silenciarle.

En la ciudad de Irkutsk, al suroeste de Baikal, cientos de partidarios del opositor marcharon entre gritos de "¡Putin, ladrón!" y "¡Nosotros somos el poder!".

Según se observa en un vídeo difundido por el equipo de Navalni, los manifestantes llegaron hasta la administración local con pancartas de "Libertad" y corearon "¡Vete!" al presidente ruso, Vladimir Putin.

En la ciudad de Vladivostok de la región rusa de Primorie, a las calles salió medio millar de manifestantes, según las autoridades locales, citadas por Interfax, contra las cuales fueron lanzadas las fuerzas antidisturbios.

En vídeos publicados por manifestantes en Twitter se ven cómo grupos de policías con porras y escudos arremeten contra la multitud, para rodear y aprehender a manifestantes que gritan "¡Libertad!".

Según informó OVD-info, dedicado al seguimiento de detenciones, durante las protestas en esta ciudad fueron detenidas al menos 23 personas.

En Jabárovsk, otra de las primeras ciudades en sumarse a las marchas, unos 300 manifestantes se reunieron en la céntrica plaza Lenin, indicó el portal informativo local DVHAB.ru, que añadió que había más policías que partidarios del opositor.

La policía acordonó la plaza pero los manifestantes hicieron un corro y tomados de las manos comenzaron a dar vueltas alrededor de los agentes del orden, se observa en un vídeo difundido por el equipo de Navalni. Cuando los manifestantes decidieron agruparse para marchar por la ciudad, las fuerzas antidisturbios detuvieron una docena de ellos.

Las autoridades rusas advirtieron en reiteradas ocasiones que las manifestaciones en apoyo al líder de la oposición extraparlamentaria rusa no estaban autorizadas, e hicieron llamados a no "dejarse provocar" y no participar en estas, a la vez que advirtieron que se tomarían las medidas necesarias contra "los infractores de la ley". En total, según OVD-info, la cifra de detenidos en veinte ciudades asciende a 125.

Mientras el resto de las ciudades rusas se prepara para sumarse a las protestas, la plaza Púshkinskaya en el centro de Moscú, lugar de cita de los manifestantes, fue cercada por el Ayuntamiento para una reforma en la cual supuestamente cambiarán los adoquines del pavimento, según informó el portal Meduza.

Más de 5.600 personas respondieron positivamente a la convocatoria a la manifestación moscovita publicada en Facebook por el equipo de Navalni y otros 10.200 usuarios de la red social se mostraron interesados en este evento.