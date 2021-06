El ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, anunció este sábado su dimisión tras salir a la luz esta semana fotografías que revelan que mantuvo una aventura con una de sus ayudantes e incumplió las normas de distancia social durante la pandemia de la Covid-19.

"Aquellos de nosotros que hacemos las normas debemos atenernos a ellas, y es por eso por lo que debo dimitir", afirmó en un vídeo divulgado a través de Twitter Hancock, uno de los principales responsables hasta ahora de la estrategia contra la pandemia en el Gobierno británico.

El exministro británico de Economía e Interior Sajid Javid asumirá ahora a cartera de Sanidad.

El tabloide 'The Sun' aireó el viernes una imagen del ministro abrazando y besando a una de su ayudantes que fue tomada el 6 de mayo, cuando el Ejecutivo pedía que no se mantuviera contacto físico con personas no convivientes y no acercarse a menos de un metro a otras personas en entornos laborales sin mascarilla.

"Lo último que querría es que mi vida privada distrajera la atención" de los esfuerzos por acabar con el coronavirus, señala Hancock en la carta en la que ha comunicado su dimisión al primer ministro, Boris Johnson.

"Debemos ser honestos con las personas que tanto han sacrificado durante esta pandemia cuando les fallamos, como yo he hecho al violar las recomendaciones", agregó el hasta ahora titular de Sanidad.

Al hacer balance de su gestión de la crisis sanitaria, Hancock, de 42 años, admitió que el Gobierno "no acertó en todas las decisiones", pero apeló a la comprensión de la gente ante "lo duro que es lidiar con algo desconocido".

Agregó que desde que estalló la pandemia, ha sido necesario hacer concesiones "entre la libertad, la prosperidad y la salud".

El ministro ha estado envuelto en una agria polémica política desde hace varias semanas, desde que Dominic Cummings, antiguo asesor principal de Johhnson, ahora caído en desgracia, le acusó de haber mentido en diversas ocasiones durante la gestión de la pandemia.

La semana pasada, Cummings hizo pública una captura de pantalla con un mensaje texto escrito por el primer ministro en el que tachaba a Hancock de "inútil".

Las imágenes reveladas el viernes por 'The Sun', que no ha revelado su origen, volvieron a situar en el centro de la polémica al ministro, que está casado y tiene tres hijos.

Sajid Javid, el relevo

Javid, relevo de Hancock, tiene 51 años y llega al cargo en medio de un incremento de casos de coronavirus en el Reino Unido y de la expansión de la variante delta, más transmisible y ya prevalente en el país.

Javid, que cuenta con una amplia experiencia de gestión, había dirigido asimismo los ministerios de Interior, entre 2018 y 2019; Vivienda, Comunidades y Gobiernos locales, de 2016 a 2018; Empresa e Innovación, entre 2015 y 2016, así como Cultura Deportes y Medios de Comunicación (2014-2015).