El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles que las unidades que concluyeron los ejercicios militares en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, regresan a sus cuarteles permanentes.

"Las unidades de la circunscripción militar Sur que concluyeron su participación en los ejercicios tácticos en los polígonos de la península de Crimea se dirigen en ferrocarril hacia sus lugares de emplazamiento permanente", señaló Defensa en un comunicado. Según la nota de prensa, difundida por las agencias rusas, un tren con armamento pesado ya cruzó el puente que une Crimea con Rusia continental.

Este martes, Defensa anunció el comienzo del retorno a sus cuarteles permanentes de algunas de las unidades de las circunscripciones militares Sur y Oeste, limítrofes con Ucrania, que concluyeron su participación en los ejercicios programados. Al mismo tiempo, el portavoz de Defensa Ígor Konashénkov recalcó que las Fuerzas Armadas de Rusia "continúan actividades de envergadura para la preparación de las tropas, en las que participan prácticamente todas las circunscripciones militares, las flotas y las tropas aerotransportadas".

Recordó que efectivos de la circunscripción militar Este y fuerzas aerotransportadas participan en los ejercicios 'Determinación aliada-2022', que tienen lugar en Bielorrusia y cuya finalización está prevista para el próximo día 20.

El anunciado comienzo del retorno de las tropas rusas a sus cuarteles ha sido interpretado en Occidente como una buena señal para la desescalada de las tensiones en torno a la situación en Ucrania, aunque aún esto debe verificarse. Ucrania, junto a cuyas fronteras Rusia ha concentrado a más de 100.000 efectivos, declaró que se creerá la retirada de algunas unidades militares rusas de sus fronteras cuando lo vea con sus propios ojos.

"Hay diferentes declaraciones desde la Federación Rusa todo el tiempo. Tenemos una regla: no nos lo creemos cuando lo oímos, sino cuando lo vemos", señaló el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba.

Se desvinculan del ciberataque

Rusia "no tiene nada que ver" con el nuevo ciberataque contra páginas del Estado ucraniano y de bancos el martes, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "No sabemos nada y, como esperado, Ucrania sigue culpando a Rusia de todo", señaló en su rueda de prensa telefónica diaria el secretario de prensa del Kremlin. "Rusia no tiene nada que ver con ningún ataque DDoS" de denegación de servicio, enfatizó.

Ucrania denunció ciberataques contra páginas de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y bancos estatales. Según el Centro para la Seguridad de la Información de Ucrania, Privatbank estuvo bajo un ataque masivo de DDoS. También hubo fallos en el Banco Estatal de Ahorros de Ucrania, o Oschadbank y los sitios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. El centro sugirió que Rusia podría haber estado detrás del ciberataque.

"Es posible que el agresor haya recurrido a tácticas de maldades menores al ver que sus planes agresivos no funcionan", indicó en un mensaje de Facebook.

Estados Unidos ha ofrecido ayuda a Ucrania para investigar y responder a este nuevo ataque informático, pero evitó especular sobre su posible origen.

Los sitios gubernamentales de Ucrania ya sufrieron un masivo ciberataque en enero, en medio de fuertes tensiones con Rusia que ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera ucraniana. Kiev afirmó en aquella ocasión que vio "algunos signos" de implicación de jáquer asociados con Rusia en el ataque cibernético, que afectó la labor de más de 70 páginas web del Gobierno, incluidos los del Gabinete de Ministros y el Ministerio de Asuntos Exteriores.