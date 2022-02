Empresarios y financieros asturianos temen que la guerra en Ucrania eleve precios y pare inversiones

La onda expansiva del ataque de Rusia a Ucrania ya está teniendo efectos sobre el mundo empresarial y financiero asturiano. Cunde la preocupación por el hecho de que la guerra avance y que, consecuentemente, suba aún más el precio de los suministros energéticos, ya de por sí bastante caros. Puede haber más efectos colaterales. La preocupación la expresó esta mañana el presidente de la Asociación de Empresa Familiar (AEFAS), José María Salazar, durante la presentación de un programa para acercar a los emprendedores a las escuelas que tuvo lugar en el IES Aramo de Oviedo. Sus palabras las refutó el subdirector de la Caja Rural de Asturias, Silvino Urizar, que también participó en el mismo evento.

Salazar señaló que “todos estamos preocupados por el hecho de la invasión rusa a Ucrania, todavía es pronto para evaluar el impacto global, habrá que darle un poco de tiempo”. No obstante, recalcó en varias ocasiones que “hay una preocupación enorme”. Y añadió: “No es solo en el entorno económico, también en el humano, por lo que esto puede acarrear en vidas”. Aún así teme que la onda vaya a más. “Tenemos una sociedad tan intercomunicada en la que no por estar más lejos puedes tener un impacto menor”, señaló.

Tras una pandemia, se acerca una guerra. Un nuevo golpe para familias y empresas. “Ahora mismo no sería posible dimensionar el impacto, habría que ver el desarrollo. Habrá que ver lo que Rusia tiene pensado, si es una intervención corta o se abre una guerra con todas las letras, dependiendo de eso el impacto variará”, señala. Lo que parece inalterable es el golpe sobre los precios energéticos. “A nivel energético se está empezando a mover todo y los precios de los futuros de la energía subirán como la espuma, pero igual que suben pueden bajar si esto se controla en poco tiempo”, dijo.

Silvino Urizar, subdirector de la Caja Rural de Asturias, aseguró que el mero hecho de la guerra es algo “lamentable” porque “mucha gente lo va a pasar mal y va a tener que pagar por las consecuencias”. Desde el punto de vista económico asegura que la reacción de los mercados está siendo instantánea. “Las bolsas han caído fuertemente, el precio del gas ha subido mucho, el barril de brent (el de referencia para los mercados europeos) se ha puesto ya por encima de los cien dólares”, aseguró. El temor ahora es que la onda expansiva vaya a más. “Este es un mundo global y como consecuencia de todo esto, estos precios se van a trasladar a las materias primas, a la producción y al coste de los precios finales”, señaló, “es decir, los consumidores vamos a ser un poco más pobres, un poco menos ricos, esa es una derivada segura”.

Esa será una de las consecuencias. Pero no la única. “Habrá otro problema muy importante, porque en un mundo en el que no hay estabilidad las inversiones productivas, es decir, el dinero busca refugio, busca oro, busca bonos, pero no busca inversiones productivas por el temor a gastar el dinero que tienes en caja o a pedir el dinero prestado en un momento en el que los tipos de interés van a subir y no sabes cómo va a repercutir eso en tus costes de inversión. Esa derivada es mala y hay que tenerla también en cuenta”.