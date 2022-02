El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado este jueves que Rusia tiene intención de atacar Kiev tan solo 24 horas después de haber anunciado una operación militar especial en el país que ya se ha cobrado la vida de 137 soldados ucranianos, según han informado las autoridades de Ucrania. "Toda la evidencia sugiere que Rusia tiene la intención de rodear y amenazar a Kiev, y creemos que Moscú ha desarrollado planes para infligir abusos generalizados contra los Derechos Humanos, y potencialmente peores, en el pueblo ucraniano", ha sentenciado, según ha adelantado la cadena estadounidense CNN.

En una reunión especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el secretario de Estado estadounidense ha sentenciado en su discurso telemático que las "acciones de Rusia son una afrenta a la democracia, a los Derechos Humanos, a la decencia humana". "Durante meses, Rusia se ha involucrado en el pretexto de la diplomacia mientras insistía en que no tenía intenciones de invadir Ucrania. Mientras tanto, el Kremlin ha estado preparando este ataque a sangre fría, cuya escala no se ha visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", ha dicho. Además, ha vuelto a confirmar esto en una entrevista con la cadena estadounidense ABC, aseverando que el presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere una nueva Unión Soviética" y que "le gustaría reafirmar una esfera de influencia alrededor de los países vecinos que alguna vez fueron parte del bloque soviético". "Ese es el Artículo 5 de la OTAN: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Es exactamente por eso que hemos estado reforzando el flanco este de la OTAN", ha señalado, aunque ha vuelto a reiterar que Estados Unidos no mandará tropas a Ucrania. "Parte del plan ruso ha sido, poner en peligro a Kiev, asaltar la capital, ir tras otras ciudades importantes. Estamos viendo entrar fuerzas desde el norte, desde el este, desde el sur, y todo eso es parte del plan que hemos trazado para el mundo en las últimas semanas", ha dicho en la entrevista, tal y como recoge un comunicado del Departamento de Estado.

Acogida de refugiados

Por otro lado, Estados Unidos estaría preparado para aceptar refugiados ucranianos que huyen del país, según ha confirmado este jueves a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, y ha recogido Bloomberg. Asimismo, ha señalado que, pese al ofrecimiento de Estados Unidos, probablemente la mayoría de los refugiados que huyen de Ucrania ingresarán a países europeos vecinos como Polonia. Psaki ha confirmado que la Administración trabaja con esos gobiernos para ayudar con la afluencia anticipada de refugiados. "Hemos estado hablando e interactuando con los europeos sobre eso durante algún tiempo", ha agregado, tal y como recoge la cadena estadounidense CNN.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado en la madrugada de este jueves una "operación militar" en el este de Ucrania, días después de haber reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. En respuesta, Ucrania ha dicho que rompe relaciones con Moscú.