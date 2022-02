“El conflicto podría haberse solucionado de mil maneras, así nos hará un daño inmenso”

El coronel retirado Rafael González Crespo (Limpias-Cantabria, 1947), exdelegado de Defensa en Asturias, siempre ha mostrado un gran respeto y hasta cariño por Rusia, a la que ha dedicado varios libros (“El lado cálido de la guerra fría”, “Las claves ucranianas”), pero el ataque lanzado este jueves le resulta extemporáneo. “Cuando se pierden las formas, se pierde la razón”, dice. Ve pocas posibilidades a los ucranianos, a los que se ha dejado en la estacada, y considera que el conflicto podría haberse solucionado “de mil maneras”, antes que con una guerra: “Así, nos hará un daño inmenso”.

–¿Se esperaba algo así?

–Un ataque de estas dimensiones no era previsible, nunca pensé que fuesen a invadir Ucrania. Una guerra siempre es el último recurso. Yo solo quiero dejar claras varias cosas. Esta situación es inaceptable. Cuando se pierden las formas, se pierde la razón. Y querría recordar un texto de Camilo José Cela, que es perfectamente aplicable a esta situación: “No es de caballeros plantear batallas ganadas de antemano”. Está claro que este conflicto podría haberse solucionado de mil maneras, pero así, nos va a hacer un daño inmenso. Para entender lo que está pasando hay que conocer un poco el alma eslava. Son paneslavistas, imperialistas, y hasta lo que hacen bien lo venden muy mal. Y no debe olvidarse que Rusia viene del Rus de Kiev.

–¿Cómo podría haberse evitado esto?

–En 2008, cuando escribí “El lado cálido de la guerra fría”, ya dije que la fractura social y territorial que se estaba creando en Ucrania iba a pasar a otra situación en poco tiempo. Y si yo lo veía venir, no digo los responsables políticos. Quizá el problema sea el avance de la OTAN hacia el este. Ya tenemos antecedentes de una situación como esta: Cuba a principios de los años sesenta. Después de la fracasada invasión de Bahía Cochinos, Cuba pidió ayuda a Kruschev, que llevó los misiles a la isla. Se organizó la mundial, como ahora. En 1992, la Duma rusa planteó a Ucrania hablar sobre la población rusa del Donbás y Crimea, para darles un estatus especial. Ucrania no contestó nunca. Y Estados Unidos prometió a Gorbachov que la OTAN nunca pasaría del eje Mar Negro-Mar Báltico, algo que no se ha cumplido. Este conflicto se ha ido cociendo a fuego lento.

–¿Tienen los ucranianos alguna posibilidad de resistir?

–Calculo que no tienen nada que hacer. Solo les han mandado chatarra. Alemania mandó 5.000 cascos. Yo creo que no se han portado con Ucrania. Hemos visto a los ucranianos entrenándose con fusiles recortados. Esto va a parar seguramente en 24 horas. Es cierto que siempre existe el riesgo de la guerrilla, puede haber sabotajes, pero con un alcance limitado. Occidente impondrá sanciones, pero lo hará tarde. Me pregunto si lo socios de la Unión Europea están tan de acuerdo como dicen. ¿O esto no va a traer una crisis malísima?

–¿Ocuparán los rusos toda Ucrania?

–Yo creo que esto es un golpe de fuerza para quedarse con el Donbás, conseguir lo que pidieron en su día, pero por la peor de las vías. En cuanto a una posible ocupación, no creo que los rusos tengan intención de ello, tampoco capacidad. Una guerra de guerrillas puede hacerles la vida imposible.

–Pero Putin ha hablado de derribar el gobierno y de “desnazificar” Ucrania...

–A lo mejor ha tenido un ataque de incontinencia verbal. Posiblemente pongan un gobierno afín, como el de Yanukovich, derribado en 2013. Quieren tener un país en medio que le haga de colchón frente a la OTAN. Pretenden que sea neutral a la fuerza.

–¿Hay riesgo de una partición?

–No creo que se llegue a esa situación. Lo lógico es que hubiesen hablado antes del Donbás y Crimea, de ahí estos lodos. No creo que les interese ora cosa que esas dos zonas. Ya independientes, pasarán a ese limbo jurídico en el que está una decena de países, comenzando por Kosovo, y siguiendo por Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno Karabaj..., que siempre van a dar problemas de vez en cuando.

–¿Peligran las repúblicas bálticas?

–Yo creo que no va a pasar a ellas. Las ambiciones son el Donbás y Crimea. No es de recibo meterle miedo a polacos, rumanos y bálticos con una posible invasión. Cuidado. Aunque en las repúblicas bálticas quedan muchos ciudadanos rusos, a quienes llamaban “los no ciudadanos”, porque, cuando se declaró la independencia, quedaron sin nacionalidad.

–¿No es todo esto un poco irracional?

–Puede ser irracional, llegar a una guerra, lo que no quita que tengan sus razones, que no tienen por qué ser las nuestras. A Kiev, los rusos la adoran, forma parte de su ser, de su historia, de su cultura, de sus idiosincrasia...

–Dice que esto nos va a hacer un daño inmenso.

–Hay un factor económico importantísimo. Estados Unidos dice que puede proveernos del gas que viene hasta ahora de Rusia, pero es un gas de esquisto, que se extrae mediante el fracking. Hay que traerlo en barcos frigoríficos, lo que resulta carísimo.