Grito en Gijón contra la invasión rusa: “Que pare esta locura”

Gijón se lanzó ayer a la calle para mostrar su rechazo frontal a la invasión de Rusia en Ucrania. Cerca de trescientas personas se citaron en los Jardines del Náutico con banderas, pancartas y proclamas. “La guerra no tiene sentido. El único camino es la paz”, se escuchó de boca de los asistentes, algunos visiblemente emocionados. “Que pare esta locura ya”, añadieron.

La movilización fue un éxito, en boca de los organizadores, y contó con la presencia de la alcaldesa, Ana González; la concejala de Cooperación al Desarrollo, Carmen Saras y ediles de la oposición como Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos. “El camino de la paz y de la legalidad internacional es el único a seguir”, dijo Saras. “Evitemos más sufrimiento”, añadió. También acudieron al acto decenas de ucranianos que residen en Asturias, caso del jugador del Sporting Vasyl Kravets y de su mujer, Yarynka. “No me rendiré sin luchar”, se leía en el cartel de una joven ucraniana, incapaz por momentos de contener las lágrimas. “Pedimos paz y respeto para Ucrania”, se leía en otro inmenso cartel sujetado por decenas de asistentes. “Lo que está pasando es una auténtica locura. Una pesadilla. No tiene sentido”, aseguró Alejandro Suárez, un joven gijonés de 27 años. Hubo también quien exigió una mayor acción por parte de Europa ante el ataque bélico de Vladimir Putin. “Soy europeo, pido perdón”, se leía en otro cartel de uno de los asistentes, en un claro mensaje al pueblo ucraniano. A la protesta también acudió un grupo de jóvenes seguidores del Sporting, que empatizaron con el sufrimiento de los jugadores del equipo con orígenes ucranianos. “Estamos contigo”, le dijeron a Kravets.

“La guerra es un absurdo. Están invadiendo nuestras tierras y se están cobrando vidas de los dos bandos. Tanto rusos como, sobre todo, ucranianos están perdiendo la vida... Es terrible. No tiene porque morir nadie. No tiene porque darse una guerra. El camino es la paz y el dialogo. Si los políticos tienen puntos de vista diferentes lo que tienen que hacer es sentarse en la mesa y hablar y alcanzar acuerdos, pero no se puede continuar matando gente”, lamentó Halyna Zhukovska, ciudadana ucraniana que vive en Gijón y lleva casi dos décadas viviendo en España. La mujer, residente en el barrio de Pumarín, era profesora en su país y ahora está de baja por enfermedad tras desempeñar varios trabajos en la ciudad. Halyna es una de las caras de esta guerra. Su pareja e hijo viven con ella, pero tiene en Kiev y en Chernóbil a familiares, sobre todo, primos. “Cuesta contener la emoción”, decía ayer.