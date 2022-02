La pesadilla rusa de Galina Pechena: de la hambruna de Stalin a la invasión de Putin

Tiene Galina Pechena 95 años, una avanzada edad que le ha postrado en la cama, de la que apenas se levanta, y que ha mermado su capacidad cognitiva. Por esto último la “abuelita” –como su nieta la llama con gran cariño– de la analista de datos afincada en Oviedo Krystyna Pechena no es ya consciente de lo que sucede en su país, recién invadido por Rusia. El azote ruso ha perseguido desde el inicio de su vida a esta mujer, a la que la guerra declarada por Vladímir Putin ha pillado ahora en Kiev, donde reside. Ya con pocos años Galina conoció y fue víctima de las veleidades y atrocidades de otro mandatorio ruso, el comunista Iósef Stalin, instigador del llamado Holodomor (matar de hambre), la terrible hambruna que devastó Ucrania –entonces república soviética– a principios de los años 30 del siglo pasado. La “abuelita” Galina nació en 1926, en el pueblo Bogdanivka, de la región de Dnipropetrovsk, en el oriente del país, muy cerca de la actual zona separatista prorrusa de Donetsk. En 1932, cuando estalló la hambruna producto de la colectivización de la tierra ordenada por Stalin, tenía apenas seis años. En su pueblo pasó este duro periodo, del que habló en diversas ocasiones a su nieta, quien ahora recuerda su historia para LA NUEVA ESPAÑA. “Les quitaban toda la comida que había en el campo, sin dejar siquiera migas. Contaba que sobrevivían porque un hermano mayor encontraba topos. Estos animales eran su comida y fue lo que les salvó”, relata Krystyna Pechena. “Se acordaba de que un día su madre llegó destrozada de trabajar del ‘koljos’ (una especie de cooperativa agrícola en la antigua URSS) y se puso a llorar desconsoladamente porque sus hijos pequeños se había comido su topo, que era la única comida que tenía”. Superada a duras penas la hambruna, a la joven Galina la historia le tenía reservado otro macabro envite: la Segunda Guerra Mundial. Una contienda que pasó en su pueblo. Pese a lo terrible de la contienda bélica, “ella decía que tenía peores recuerdos aún de la hambruna artificial de Stalin”, reseña Krystyna. Acabada la guerra, Galina emigró poco tiempo después, en 1962, a Kiev. Trabajó de minera y en una fábrica, “siempre en condiciones muy duras”. En la capital ucraniana se estableció con su familia, que parte acabó emigrando tras la desintegración de la URSS y la independencia de Ucrania, en 1991. Fue el caso de su hijo y padre de Krystyna, Yulian, quien se convertiría en profesor de música en Avilés. En la ciudad asturiana se estableció en busca de una vida mejor para él y su familia: su mujer María y sus hijos Ostap y Krystyna. Encontró un puesto de docente en el Conservatorio de Música “Julián Orbón” y pudo dar a los suyos lo que quería: la oportunidad de una vida mejor a la que había tenido su madre. Esta, ya nonagenaria, se encuentra de su hijo y nietos a muchos kilómetros de distancia. Y sufre ahora Galina Pechena otro azote ruso, que llega en la recta final de su vida, de nuevo en forma de tanques y también de amenaza nuclear, algo que tampoco le es indiferente, pues en 1986 padeció como todos los ucranianos y gran parte de Europa la alerta por el grave accidente de la central de Chernóbil. Ahora, en Kiev, cerca de su casa, suenan las bombas del ejército invasor. Pero en esta ocasión quizás el destino ha querido ser más benévolo con la “abuelita” de Krystyina, que afortunadamente no se da cuenta de lo que pasa.

“Son los peores días de mi vida; tengo amigas en Kiev con armas, dispuestas a resistir”

“Son los peores días de mi vida”. Krystyna Pechena Romanova habla con la voz entrecortada al otro lado del teléfono desde su casa de Oviedo. Allí sigue estos días pegada al televisor lo que pasa en su país, Ucrania, escenario de la invasión por tierra, mar y aire ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la madrugada de este pasado jueves. El teléfono e internet son también más indispensables que nunca para esta joven matemática, experta en análisis de datos, nacida en la capital ucraniana, Kiev, hace 31 años: gracias a ellos comunica con los familiares y amigos que tiene en su país natal y cuya situación le desgarra el alma.

“No sé cómo la Humanidad ha llegado a esto, tan impensable en la Europa del siglo XXI”, expresa Pechena quien, al igual que la mayoría de compatriotas, siente que las democracias de Occidente, los países libres, han “abandonado” a Ucrania a su suerte. El mismo discurso mantiene el presidente, Volodímir Zelensky. Cuando Pechena habla con LA NUEVA ESPAÑA en la tarde de este viernes los informativos dan cuenta de que las tropas rusas asedian Kiev y los soldados ucranianos resisten como pueden. También los civiles, entre estos, muchas amigas de la analista, casada con un asturiano y nacionalizada española. “Hablé con ellas, algunas se despidió de mi por lo que pudiera pasar, dispuestas a resistir”, relata con cierto orgullo Krystyna Pechena. “La gente lo va a dar todo, conozco a muchos que nunca cogieron un arma y ahora la tienen. Amigos de mis padres que se han alistado en el ejército... Nadie entiende nada”, lamenta. La pasada Navidad tuvo oportunidad de viajar a Ucrania, donde residen sus abuelas, de 95 y 85 años, tíos, primos... “Allí la gente no se esperaba esto, hablamos algo de que salieran del país, pero creían que no merecía la pena, que no pasaría nada”, relata.

Ella sí que lo tenía claro: “He seguido la televisión prorrusa, la opositora, la ucraniana, las occidentales y todo indicaba que Putin invadiría. Si uno se fijaba en los acontecimientos de 2014, cuando entró en Crimea, se ve que todo ha sido similar. Se ha visto que no quería negociar, si no, no hubiera pedido cosas imposibles”. Advierte Pechena de que Occidente, Europa, no deben estar ni mucho menos tranquilos con Putin “porque nada asegura a la OTAN de que no vaya a ir más allá, se siente fuerte y quiere reconstruir su imperio”.

Piensa Krystyna Pechena que las sanciones económicas impuestas a Rusia, a Putin y a sus adláteres de nada servirán. Cree que una buena ayuda a su país es “que se sepa la verdad” que pasa por dejar claro que “nunca” Ucrania ha sido una amenaza para los rusos y que la guerra declarada no tiene justificación: “De 40 millones puede que un 1% o menos le apoye. Nadie o pocos en Ucrania se sienten rusos y esta invasión ha servido para generar más rechazo. Tengo una amiga que hablaba ruso, en su familia también, y me ha dicho que dejará de hacerlo. Que no olvidará esto. Se ha ido a coger un arma para defender Kiev”.