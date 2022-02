El relato de una niña ucraniana en Gijón: “No creo que mi familia pueda venir”

“Hola. Me llamo Dima. Tengo once años. Estoy en Kiev, con mamá, abuelo y hermano. Ahora estoy en un refugio antiaéreo, Mi hermana está estudiando en España”. Este es uno de los múltiples mensajes –la mayoría son vídeos– que desde hace varios días recibe en su teléfono móvil la joven Olha Novik, una niña de 13 años que llegó a Gijón en el mes de septiembre para estudiar 2º de la ESO gracias a una familia que la tiene acogida durante su estancia.

Novik es la hermana de Dima, por quien está muy preocupada y al que ahora quieren conseguir que pueda llegar a España para escapar de la guerra. “No creo que puedan venir, porque están sin pasaportes. Pedimos ayuda, de la Unión Europea y la de los países”, reclama Olha Novik, con la mirada perdida y el miedo en sus ojos, a pesar de los kilómetros entre Kiev y el límite entre los barrios de El Llano y Pumarín, por lo que les pueda ocurrir a sus familiares.

Olha Novik es una de las muchas niñas que gracias a la labor de la asociación Expoacción pasó veranos en Asturias, y que optó por regresar a España para continuar sus estudios. Habla un castellano perfecto, y convive con la pareja gijonesa compuesta por Rafa Mojás y Maite Pérez. Ambos se están desviviendo por tratar de traer a España, al menos, al hermano de Olha Novik, Dima, que también ha estado en Asturias por el verano, para que esté a salvo.

“Ahora que han dejado a Ucrania sola, que no han hecho nada, al menos que faciliten la salida de los niños, agilizar los trámites a pesar de que no tengan los permisos ni el pasaporte, pero que puedan salir de allí”, reclamaba en Gijón Rafa Mojás.

La incertidumbre es total y la angustia crece por momentos. Más aún al tener en cuenta que el permiso de residencia para Olha Novik dura lo que el curso educativo. “Cuando acabe las clases debería volver a su país, pero, ¿la vamos a enviar a la guerra?”, reflexionaba, con preocupación, Maite Pérez.

Un drama similar viven las tres hermanas Daria y María Pavlovska, de 19 y 17 años, y Anastasia Zhytnyk, de 24 años. Esta última de las hermanas es quien más lleva en España, tres años. La mitad de ese tiempo lo ha pasado en Gijón, donde vive con su familia y es madre de tres hijos. Pero en Kiev quedan otros seis hermanos. “Europa no tiene que callar, debe apoyar y ayudar a Ucrania. Necesitamos ayuda humanitaria. Deben escuchar la voz de Ucrania, porque nuestros militares no tienen capacidad para hacer frene a Rusia”, describía Anastasia Zhytnyk, mientras intercambiaba mensajes con su familia en Kiev.

Junto a ella está María Pavlovska, alumna del IES Laboral, donde cursa cuarto de la ESO. Su otra hermana, Daria, le ha pillado de visita la invasión rusa a su país natal. “Ahora mismo no me puedo ir, pero no sabemos qué hacer”, reflexiona Daria Pavlovska, contagiada por la incertidumbre global.