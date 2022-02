Las guerras entre Rusia y Ucrania arden en la pantalla

Las pantallas arden con la invasión rusa a Ucrania con la llama brutal de la actualidad. La relación entre Moscú y Kiev fue (y es: el actor de Hollywood Sean Penn se fue al escenario de guerra para filmar un documental) dramática inspiración para muchos largometrajes de ficción y documentales, y también series de televisión. Hace años sería misión imposible acceder a la mayoría de títulos pero hoy las plataformas televisivas ponen al alcance de la audiencia un número significativo y elocuente de ellos para conocer más y mejor la historia de un desencuentro histórico.

Como preámbulo, un aperitivo clásico: “Alexander Nevski” (1938). El gigante del cine soviético Sergei Eisenstein se remontó a un momento en el que Rusia y Ucrania no estaban separadas. Siglo XIII, los caballeros teutónicos del Sacro Imperio Romano Germánico atacan la república de Nóvgorod y ¿quién les paró los pies? Un príncipe de Kiev. Exacto: Alexander Nevski. El genocida Stalin se atusaba el bigote de felicidad viéndola. La película fue un ejemplo máximo de cómo el arte y la propaganda política van a veces cogidas del plano.

Saltamos en el tiempo para revisar una de las series más aclamadas de los últimos tiempos: “Chernobyl” (HBO). Una visión occidental a la catástrofe de la central nuclear de 1986. Hay una memorable escena en el cuarto episodio en la que una anciana se niega a abandonar su casa en el norte de Ucrania. Y condensa en unas líneas varios libros de historia: “No eres el primer soldado que aparece aquí con un arma. Cuando tenía 12 años llegó La Revolución. Los hombres del Zar. Luego los bolcheviques. Nos pidieron que nos marchásemos. No... Luego llegó Stalin. La gran hambruna. Holodomor. Mis padres murieron. Dos de mis hermanas murieron. Al resto, nos dijeron que nos fuésemos. No. Luego llegó la Gran Guerra. Chicos rusos. Chicos alemanes. Más soldados. Más hambre. Más cadáveres. Mis hermanos nunca volvieron. Pero yo me quedé. ¿Y ahora quieres que me vaya por algo que ni siquiera veo? No”. Esa anciana seguro que no se hubiera ido tampoco por los tanques rusos.

Cita la anciana la hambruna de “Holodomor”. Stalin usaba esa táctica brutal para sus campañas de exterminio masivo. Hasta la caída de la URSS no se supo que la “gran hambruna”, entre 1932 y 1933, mató entre 7 y 10 millones de personas. El cineasta George Mendeluk contó en “Cosecha amarga” la historia de un artista que lucha contra hambruna, el encarcelamiento y la tortura, y para salvar a amada. Tras fugarse de prisión, se une a la resistencia que combate a los bolcheviques.

Sobre este mismo drama trata “Mr. Jones”, en este caso centrado en la verdadera historia del periodista galés Gareth Jones. Dirigida en 2019 por la polaca Agnieszka Holland, es un homenaje al profesional que burló el cerco de Ucrania y contó al mundo lo que vio. El resto de corresponsales intentó desacreditarlo. Mintiendo. El escritor George Orwell fue a las conferencias de Jones en Londres y en ellas se enteró de que Stalin era un monstruo.

En “Donbass”, Sergei Loznitsa (que había contado en el documental “Maidan” los disturbios civiles de 2013 y 2014 en la plaza central de Kiev) enlaza una docena de historias en los que se pone de vuelta y media a los separatistas rusos. Siete de ellas están inspiradas en vídeos reales publicados en internet. Caos mordaz y rabioso. Sobre Maidan se puede ver también “Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”.

Loznitsa tiene otra película imprescindible para entender mejor la historia de horrores de Ucrania, masacrada por unos y otros bárbaros. “Babi Yar. Context” (2021) es un documental sobrecogedor sobre una matanza de los nazis: 30.000 judíos asesinados en dos días en septiembre de 1941. El autoritarismo más salvaje, desmenuzado sin contemplaciones.

“Atlantis” (2018), dirigida por Valentyn Vasyanovych, viaja al año 2025 para fijarse en los supervivientes ucranianos tras una guerra devastadora con Rusia, aunque intentando alejarse del maniqueísmo. El mismo director realizó con “Reflection” (2021) una aproximación a la guerra de Donbás, aunque esta vez tirando sin piedad contra el enemigo ruso.

“93: The Battle for Ukraine” (2018) es una serie documental de Lydia Guzhva sobre la 93.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Terrestres de Ucrania durante la batalla del Donbás, con testimonios de combatientes e imágenes en primera persona de la batalla.

“Inner Wars” (2020) es la crónica en formato documental sobre las vivencias de cientos de ucranianas que alzaron las armas contra los separatistas prorrusos. Masha Kondakova se centra en tres de ellas para mostrar no solo su experiencia bélica sino también su lucha contra una sociedad patriarcal.

Otro documental imprescindible: “Crimea as it was”, de Kostiantyn Kliatskin, sobre la invasión rusa de la península. “Frost” (1027) se ocupa de la adhesión de Crimea por parte rusa junto a los separatistas de la zona que se adueñaron del este del país y se autoproclamaron Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. El director lituano Sharunas Bartas relató en “Frost” la odisea de una pareja de jóvenes voluntarios que intentan acceder a la zona por carretera para distribuir ayuda humanitaria.

Más realidad a borbotones. “The earth is blue as an Orange” (2020) documenta los sufrimientos de los civiles, en este caso siguiendo las peripecias de una madre soltera y sus cuatro hijos en el Dombás. La cámara de Iryna Tsilyk escruta la cotidianeidad familiar en el centro de una guerra, enlazando de forma muy personal con otra filmación de una de las hijas, que sirve como válvula de escape creativo en medio del infierno.

Con un presupuesto de 1,8 millones de dólares, el filme bélico de título épico “Cyborgs: Heroes never die” (2017), dirigido por Akhtem Seitablayev, se ocupa de la historia de cinco soldados hermanos que luchan en la batalla del Aeropuerto Internacional de Donetsk, punto neurálgico de la guerra de Dombás.

Un momento de reposo, por favor: “Falling” (2017), de Marina Stepanska, es la historia de dos jóvenes que se encuentran en la noche de Kiev y ambos comparten desasosiegos, confusiones… y amor. Una generación maltrecha y doliente.

Vayamos al otro lado: “Donbass. Borderland” (2019), está dirigida por Renat Davletyarov, con experiencia en cine bélico. A pesar de estar respaldada por el Ministerio de cultura de Rusia, la película se muestra razonablemente ecuánime, aunque la neutralidad de corte humanista que recuerda que ambos bandos tienen sus motivos (la supervivencia sobre todo) ceda paso finalmente a la propaganda pura y dura poniendo en un pedestal al soldado prorruso.

Volvamos al documental. En “La guerra de Oleg” Simon Lereng Wilmont se centra en Oleg, un niño de 10 años que vive con su abuela en Donetsk. Guerra, guerra, guerra, y la mirada infantil atrapada en ella.

Para conocer bien algunos aspectos sombríos de la sociedad ucraniana hay que ver “Rhino”, del cineasta Oleg Sentsov, a quien Rusia metió en la cárcel durante cinco años por participar en las protestas contra la anexión de Crimea. Incluso se hizo una película: “El caso Oleg Sentsov” Presentó “Rhino” en el festival de Venecia: el ascenso como líder criminal de un muchacho ucraniano tras la caída de la URSS, destacando cómo las bandas usaron las brechas étnicas para blindar su poder. Resultado: aumento de las tensiones políticas y enraizamiento de los grupos separatistas prorrusos.

“Klondike”, de Maryna Gorbach, sigue con hechuras de documental, el día a día de una pareja en la ciudad de Klondike, situada en el borde entre Rusia y Ucrania en 2014. Están pensando si tener hijos o no pero todo salta por los aires cuando la guerra de Crimea rompe la estabilidad y los sume en el desorden y el desconcierto.

“Breaking Point: The war for democracy in Ukraine”, un potente documental de Mark Jonathan Harris y Oles Sanin que se adentra en la vida diaria de ciudadanos ucranianos y los cambios sufridos durante la lucha contra Rusia.

Y como colofón, una mención a una popular película de Hollywood que se inspiró en el histórico “partido de la muerte” que tuvo lugar el 9 de agosto de 1942 en Kiev, en ese momento territorio soviético ocupado por los nazis: un dramático encuentro de fútbol entre soldados alemanes y prisioneros ucranianos, que, a pesar de las amenazas para que se dejaran perder, ganaron. Arbitraba, además, un oficial germano. Y ni con esas. “Evasión o victoria”, cinta de John Huston del año 1981 con Michael Caine, Sylvester Stallone (¡de portero!) y Max Von Sydow recreó con todas las licencias (y más) de Hollywood aquella gesta, sustituyendo a los futbolistas ucranianos por una mezcla de ingleses, americanos, brasileños, ingleses, polacos... El equipo real se llamaba el FC Start y contaba entre sus filas con gente muy valiente, aunque ninguno tan genial como ese Pelé que marcaba un gol estratosférico tan alucinante (y en ralentís repetidos) que el propio oficial alemán encarnado por Von Sidow se levantaba para aplaudirle. En la película, los prisioneros escapaban. En la vida real, no.

Y para acompañar la visión de estas películas, tres libros que ayudan a entender mejor lo que está pasando: “El fin del “Homo sovieticus”, gran ensayo de la autora bielorrusa nacida en Ucrania Svetlana Aleksiévich (premio Nobel de literatura en 2015) sobre la Rusia post Unión Soviética, y que puede completarse con la magistral “Voces de Chernóbil”; “Rusia frente a Ucrania: Imperios, pueblos, energía”, de Carlos Taibo, que radiografía la situación de Rusia y Ucrania después de 2014, sin dejar pasar de largo la discutible actuación de Occidente; y “Ucrania frente a Putin”, de José-Miguel Vila, centrado en la revuelta de la plaza Maidán; la renuncia del presidente Yanukóvich; la invasión de Crimea y el auge de los movimientos separatistas.