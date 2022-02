Oleg Shelestenko, el ucraniano que apoya la “intervención especial” del ejército de Putin

Oleg Shelestenko nació el 6 de octubre de 1967 en Jerson, una ciudad ucraniana que en aquel momento era solo un pequeño punto en el inmenso mapa del imperio soviético. Quizá por eso, porque entonces una Ucrania independiente era solo una quimera, contempla desde Gijón el conflicto en su país de una manera muy diferente a la mayoría de sus compatriotas. En vez de guerra habla de “intervención especial” del ejército ruso y pone sobre la mesa los más de 13.000 muertos en la región de Donbás antes que los que se cuentan en Ucrania desde que se inició la invasión.

Como se confirma que la historia es cíclica, muchos ucranianos sufren desde el jueves el mismo destino, el exilio, que la madre de Oleg Shelestenko, una de las “niñas de la guerra” que el 23 de septiembre de 1937 partió desde el puerto de El Musel a bordo del “Deriguerina”, hacia la Unión Soviética, huyendo de la Guerra Civil. Treinta años después, Josefa Sánchez dio a luz a Oleg en Jerson, una ciudad en el sur de Ucrania, en la actualidad de unos 100.000 habitantes.

“Tengo muy buenos recuerdos de todo”, dice ahora Shelestenko sobre su infancia y juventud. “El sistema soviético en general estaba bastante bien, aunque podía tener algún fallo, como todos. La educación, la sanidad y el deporte eran gratis. Se formaba a personas creativas, no destructivas, la gente estudiaba para llegar a donde quería. El problema es que la Unión Soviética mantuvo a muchos países con sus recursos y nos podía faltar algo a nosotros”.

Oleg Shelestenko fue testigo directo del inicio de los cambios políticos en la superpotencia: “Con la Perestroika empezó a derrumbarse todo. Aquí adoran mucho al señor Gorbachov, pero no yo, ni mucha gente de mi generación. Entre él y Yeltsin destruyeron un imperio tan grande como el de la Unión Soviética”. Fue una de las razones que le llevaron, cuando ya destacaba como canoista, a venir a Gijón en 1992, en víspera de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y participar con España en los siguientes, los de Atlanta-96, en los que consiguió dos diplomas.

Para Shelestenko, lo que ocurre ahora en Ucrania no se puede entender sin mirar a la región del Donbás: “Allí la mayoría de la gente es de habla rusa y con pasaporte ruso, pero en 2014 hubo un golpe de Estado puro y duro, apoyado por Occidente y Estados Unidos. Y nadie movió ficha. A partir de ahí, la población de aquella zona no quiso reconocer al Gobierno y Ucrania empezó un conflicto contra ellos, hasta llegar a las armas. Su gran equivocación fue prohibir el idioma ruso”.

Desde Gijón, y en contacto con familiares y amigos que viven en Jerson, Oleg Shelestenko sostiene una versión muy diferente a la que llega por los principales canales de comunicación: “Esto no es una guerra porque no va contra la población civil. A la gente le llega un montón de vídeos para hacer ver lo contrario, pero es todo una manipulación”. Así que propone una denominación alternativa para la operación ordenada por Vladímir Putin: “Es una intervención especial con objetivos exclusivamente militares y para detener la guerra en el Donbás, donde por cierto sigue muriendo gente”.

Pese a que el avance ruso ha ido mucho más lejos de lo esperado en un primer momento, Shelestenko tiene claro que los objetivos “son solo militares. Putin no necesita Ucrania, sino otro gobierno que no sea corrupto. Ucrania sufre una profunda crisis económica y financiera, con el 80 por ciento de la población en el umbral de la pobreza. Cuando todo se normalice, Putin dejará el país en manos de los ucranianos para formar un gobierno estable, que no sea ultranacionalista. Al final, rusos y ucranianos somos lo mismo”.

Shelestenko niega que la intervención haya provocado víctimas civiles, algo que atribuye a la manipulación informativa. “Lo que pasa es que en cuanto se oyen disparos cunde el pánico”. Tampoco compra la supuesta inferioridad del ejército ucraniano: “Hace poco llegaron mil toneladas de armamento desde Estados Unidos”. Y considera una irresponsabilidad del gobierno ucraniano haber repartido 2.500 armas entre la población: “Muchos las van a utilizar para el pillaje y se acentuará el caos”.

Tampoco cree que las sanciones sean una solución: “Con eso, Europa está disparándose un tiro en la pierna. Si sancionas económicamente a Rusia, el gas se encarece y al final lo paga el contribuyente. Y Rusia también puede aplicar sanciones”. En definitiva, lo que le gustaría a Shelestenko es una solución rápida “y que se pare la guerra en el Donbás”.