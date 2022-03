Los oligarcas rusos esquivan las mansiones de Mallorca desde hace más de una década

La cartera de propiedades de lujo de Mallorca no seduce desde hace más de una década a los grandes oligarcas rusos. La huella en la isla del patrimonio inmobiliario de estas fortunas, la mayoría acuñadas durante la desintegración de la Unión Soviética, empieza a borrarse en 2008, coincidiendo con la sonada detención de Gennadios Petrov, jefe de la Tambovskaya [mafia de San Petersburgo] y de otros miembros de esta organización delictiva.

Los oligarcas rusos temen que las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra Rusia por la invasión de Ucrania alcancen también a las propiedades que tienen por todo el continente. Sin embargo, en Mallorca tienen más presencia en el mar —megayates como el Tango de Viktor Vekselberg— que en tierra. "El 60% de los propietarios extranjeros de casas en Mallorca son alemanes; el 10% británicos y los rusos son un 3% o un 4%. No creo que en la actualidad las operaciones de compraventa con rusos lleguen al 1%. Hace años sí hubo un interés, pero se frenó a raíz de la detención de Petrov", explicó Hans Lenz, director general de Engel & Völkers en Mallorca y presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria nacional e internacional.

La colonia de magnates rusos en la isla tuvo su epicentro en la exclusiva urbanización Sol de Mallorca, en Calvià. Allí se levanta todavía la enorme mansión que la Audiencia Nacional confiscó a Petrov tras su detención y que ha estado cerrada durante todos estos años.

Lenz rechaza que las amenazas de sanciones a las grandes fortunas rusas vayan a desestabilizar el mercado inmobiliario de las islas, ni siquiera si se hacen efectivas. "Son muy pocos los que compran y venden. Incluso si todos vendieran a la vez sus propiedades por miedo a lo que pueda pasar, se notaría muy poco. Lo que es negativo para el sector son los mensajes que se lanzan en el sentido de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros", subrayó.

Desde el Colegio de Registradores de la Propiedad de las islas confirman que hasta hace una década hubo un significativo volumen de operaciones de compraventa animados por la subida de las materias primas en su país, pero aquel boom se terminó. De este modo, el sector descarta retracciones en el mercado.

En las islas hay cerca de 2.300 rusos censados, pero no está claro cuántas propiedades tienen en sus manos. En todo caso, solo unos pocos tienen bolsillo para acceder a los catálogos más exclusivos de venta de propiedades inmobiliarias. "A nivel de España son el 2% de los propietarios extranjeros, en Baleares probablemente menos", subrayó Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad del archipiélago. "Les interesa más el alquiler vacacional que la compra. Y en ese caso siempre han preferido zonas de Calvià y Andratx", añadió.

Promotores "Su peso es mínimo, anecdótico"

Mallorca no asistirá a una ola de confiscaciones en caso de que la Unión Europea endurezca sus sanciones contra las grandes fortunas rusas en el Continente. "El mercado ruso en Baleares es mínimo, anecdótico. No creo que toda esta inestabilidad vaya a tener alguna afectación. O al menos de momento no estamos notando nada", explicó Luis Martín, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios del archipiélago.

Hotel Mar y Pins, la joya perdida de Alexander Romanov en Peguera tramita una licencia de obras

El magnate Alexander Romanov compró en 2010 por unos seis millones de euros el hotel Mar y Pins, levantado a escasos metros del mar. Después de realizar una reforma millonaria, en 2013 fue detenido por la Guardia Civil acusado de ser un capo de la mafia rusa. Para saldar sus cuentas con la justicia tuvo que deshacerse del inmueble, que pasó a manos de un empresario austriaco. La propiedad ha solicitado una prórroga de la licencia de obras que tenía concedida desde 2013 para continuar la reforma del establecimiento.

Vía Malgrats, una segunda vida para la que fue la mansión de Petrov en Santa Ponsa

Gennadios Petrov, jefe de la mafia rusa detenido en Mallorca en 2008 en una operación liderada por el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La imagen de arriba, de 2018, muestra el estado de abandono en el que se encontraba la mansión una década después de la caída del capo de la mafia rusa. Bajo estas líneas, la villa en la actualidad después de la reforma a la que está siendo sometida por su nueva propiedad.