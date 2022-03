“Rusia no puede controlar Ucrania, quizá busque un espacio neutro desde el río Dniéper”

Llegó a Kiev, vio una absoluta normalidad, se fue a dormir y, a las cuatro y media de la madrugada, le avisaron de que el ejército ruso estaba bombardeando varias zonas de Ucrania, entre ellas el aeropuerto de la capital, situado a las afueras. El periodista gijonés Víctor García Guerrero ha estado dos semanas informando sobre el terreno de la invasión rusa: la mayor parte en Kiev y el último tramo en Leópolis. Desde hace ochos años trabaja en el área de internacional de TVE. Ha venido a Asturias a pasar el fin de semana. Su condición de licenciado en Filosofía impregna su estilo frío y cerebral de analizar y contar lo que observa.

–Usted viajó a Kiev el miércoles 23 de febrero...–Teníamos que dar el relevo a otros compañeros.

Llegué a Kiev y me encontré una ciudad grande, abierta, hermosa, con la gente en la calle, saliendo del teatro, familias, parejas... Incluso a unos chavales haciendo botellón. Solo unas horas llegaron los bombazos.

–Le despertaron, se levantó ¿y que vio?

–Una ciudad desierta, atemorizada, encerrada en su casa... El choque es muy fuerte. Oímos, más que vimos, las bombas, los misiles... Luego las sirenas de alarma antiaérea, gente corriendo hacia los refugios, paradas de metro atestadas... Y, después, la guerra en tierra: heridos sangrando, milicianos tomando posiciones en un barrio residencial...

–¿Lo más llamativo?

–Quizá una persecución callejera surrealista. Un blindado ucraniano que perseguía a un camión ruso pasó por encima de un coche con dos viejecitos. Milagrosamente, sobrevivieron los dos. Tenemos imágenes del coche aplastado y de la señora viva.

–¿Lo más dramático?

–El éxodo de refugiados, de gente que se marcha con lo mínimo, con lo que puede meter en su coche, del drama de familias separándose... Huyen en su propio coche, que es como el tuyo. Por eso estableces una conexión directa. Esos dramas, esas separaciones, son muy duros de ver...

¿Las cifras de bajas que dan un bando y otro son creíbles?

–Desconozco la realidad. Lo que tengo claro es que no será lo que digan ni unos ni otros ni Estados Unidos. La desinformación es un arma de guerra para todos los contendientes. Por eso, en nuestras informaciones procuramos no hacer demasiado hincapié. Asumir que desconoces cosas es una forma de honestidad profesional.

–¿Qué estrategia narrativa se impone para este tipo de escenarios?

–Contar lo que vemos y lo que podemos corroborar con toda seguridad. También intentas entender lo que estás sucediendo y, a partir de ahí, puedes inferir hipótesis razonables, pero no caer en ficciones. Si las bombas no caen en el centro de Kiev, yo no voy a decir que me caen bombas en la cabeza. Cuento lo que veo. Si esto resulta más o menos espectacular o sensacional, me da igual. Y procuro adjetivar poco, porque en una guerra hay suficientes elementos como para andar adjetivando. Suelo ser sobrio y en esta circunstancia quise serlo más aún.

–¿Juicios morales?–

En mi opinión, no se debe caer en eso. Yo los tengo, por supuesto, pero entiendo que como periodista debo ahorrármelos, debo ceñirme a lo que veo. Y pienso que eso es lo que esperan los espectadores, máxime en un medio de comunicación estatal.

–¿Y cuál es su juicio sobre el conflicto?

–Lo primero que hay que entender es que Ucrania lleva en guerra desde 2014 en zonas donde una parte de la población habla ruso y se siente en peligro porque los equilibrios de poder en Ucrania cambian. Hay un nacionalismo ucraniano que crece a costa de la parte rusa del país. Creo que la valoración de esta guerra debe realizarse desde el concepto de un país más roto de lo que parece. Por supuesto, Moscú también tiene intereses ahí y dice que se siente amenazada. Y tampoco se puede descartar que haya una pretensión imperialista por parte de Rusia.

–¿Qué pretende Putin?

–No lo sé, a pesar de que he preguntado a mucha gente. No les veo capacidad de dominar Ucrania. De hecho, hasta el momento, de Kiev hacia el occidente no lo han tocado. Tienen en contra a mucha gente. Los ucranianos odian a los rusos, no solo a Putin. Pienso que buscan un espacio neutro desde el río Dniéper hacia oriente, sin un control del país, pero con un gobierno en Ucrania más amigo que el actual.

–¿Y cuánto puede durar este proceso?

–Depende de la capacidad de resistencia de los ucranianos, que no es infinita. El ejército ruso es mucho más potente. La opción de Estados Unidos e Inglaterra es una guerra de guerrillas en Ucrania que le haga la vida imposible a Rusia. Parecido a lo que Afganistán ha sido para Estados Unidos. Eso es larguísimo y no es bueno para nadie: ni para Rusia ni para Europa. Para quienes se han marchado de Ucrania, significa no volver a su país.

–¿Le apetece volver a Ucrania?

–Mucho. En cuanto haya un relevo, me gustaría. Los turnos son de dos o tres semanas.