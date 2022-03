“Lloré de la emoción al llegar aquí”

Los enormes ojos azules de Andrei Bezugly, de tan solo seis meses, no paran de observar todo lo que se mueve. Miran al futuro con optimismo. Los de su madre, Eugenia Ruban, parecen más cansados, aunque afirma sentirse “más tranquila”. Cuando el viernes por la noche llegó a Sotrondio “lloré de la emoción, con tanta gente aplaudiendo y ayudándonos”. Hace diez días salían de Kiev, donde tuvo que dejar a su pareja en medio de la guerra. Su historia no es más que un ejemplo de lo que han vivido los 47 refugiados que ahora llaman hogar al colegio San José de Sotrondio, donde ayer pasaron su primera jornada. Los niños, entre juegos, risas y la exploración del enorme centro, en el que no se da clase desde 2019. Los adultos, más serios, conscientes de la dramática situación de su país, pero al mismo tiempo aliviados por haber logrado llegar a un destino “acogedor y seguro”.

La primera comida que degustaron en Asturias los 47 ucranianos no pudo ser otra: fabada, pero también pescado con ensalada, fruta y yogur para el postre. Por la tarde, mucho descanso en las habitaciones para los mayores, juegos constantes para los pequeños. Algunos adolescentes se atrevieron tamibén a dar una vuelta por la zona, y se les abrió el telecentro para que pudieran conectarse a internet: en el colegio esperan tener de nuevo “wifi” a partir del lunes. Fue un día también para los reencuentros. Iván Viña, Eva Alonso y su hija Nara llegaron desde Gijón, al igual que Miguel Trabanco y Lidia González, para ver a sus hijas de acogida, las hermanas Masha y Sasha Kovaslkaya, que llegaron a Asturias con el resto de su familia: su madre Soña, la abuela Ludmila y su hermano, Eugeni. La pandemia impidió que estos dos últimos años viniearn a pasar el verano. “Estamos muy contentas”, afirmaban las hermanas, de 14 y 17 años, que al mismo tiempo reconocían que sentían una tristeza interior por “tener que irnos así” de Kiev. Otra de las rutinas del día fue el tener que dar de alta a los recién llegados en el sistema sanitario. Una operación que llevó a cabo Sor Águeda Mariño, la religiosa responsable del colegio, con el gerente del área sanitaria del Valle del Nalón, Bernabé Fernández. El más veterano de todos los refugiados, Iacob Chikhar, de 73 años, sufre algún achaque, pero lo peor de todo es “tener que dejar tu vida atrás. Es muy duro, pero es la vida la que nos obliga”. El recibimiento, y el primer día en Sotrondo, eso sí, “no ha podido ser mejor”. Por la tarde, y con el colegio reabierto tras dos años de inactividad, empezaron a llegar niños que querían jugar en el patio. Encontraron en los pequeños ucranianos unos buenos compañeros de juegos: bicicletas, motos, balones, juegos de mesa... son algunas de los muchos objetos que se han donado estos días, y que los niños disfrutan desde el primer día. Tal y como afirma Eugenia Ruban, “ellos nos están dando la alegría”. 34