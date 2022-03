"Gracias Colombia por el apoyo al Pacto Histórico. Hoy comienza el cambio". Gustavo Petro no se demoró en celebrar los resultados favorables de una primaria de la que ha salido fortalecido de cara a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo. Petro obtuvo 4.389.471 votos, lo que representa el 80,5% de los que participaron de la consulta de la izquierda. Los más de cinco millones de colombianos que intervinieron de esa primaria superan a los que votaron en elecciones internas de las fuerzas de centro y derecha juntos. Sobre la base de esas cifras, el ex integrante de la guerrilla urbana M-19 y ex alcalde de Bogotá dijo: "estamos ad portas de ganar la presidencia en primera vuelta. Vamos a defender un programa común, un programa que tiene que ver con convertir a Colombia en una potencia de la vida, hacer girar la economía alrededor de la vida".

La izquierda colombiana quiere sumarse a la ola de cambios que lidera desde Chile el joven Gabriel Boric. Para evitar un segundo turno, necesita superar la barrera del 50% de los sufragios. Petro no quiere tropezar con la misma piedra de 2018. Cuatro años atrás fue derrotado en el ballotage por el derechista Iván Duque. En esa contienda, el delfín de Álvaro Uribe logró en los hechos construir un variopinto frente unido por el espanto a la llegada al poder de un izquierdista. Petro recordó esas circunstancias en la noche bogotana. "No queremos que en estos tiempos históricos aparezca un Duque o dos, sino que aparezca el cambio, la transformación. Por eso, invitamos a todas las fuerzas democráticas del país (...) el Pacto Histórico debe avanzar hacia la configuración de un gran frente amplio democrático que gane sólidamente las mayorías nacionales". Los únicos que no caben en esa alianza son "los corruptos, los genocidas". Petro aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, como se conoce la sede del Ejecutivo, no llevará adelante "políticas basadas en venganzas" porque "aquí se trata de multiplicarnos".

La derecha y el centro

Federico "Fico" Gutiérrez se alzó como ganador de la primaria conservadora. Su primera intervención fue una respuesta al propio Petro. "Un cambio no puede significar un salto al vacío". Ex alcalde de la ciudad de Medellín, Gutiérrez consiguió 2,1 millones de votos, el 54,17% de los que participaron de la disputa entre los aspirantes derechistas.

"No más Duques, no más trampas", reclamó, por su parte, Sergio Fajardo, en su primer y apagado discurso. Con sus 710.624 votos, ganó la primaria de las fuerzas de centro. El 33,38 % de las adhesiones alcanzadas es, para los analistas, el indicio de que la "vía del medio" que encarna la Coalición Centro Esperanza encuentra dificultades para llegar con chances a las presidenciales de mayo, a pesar de que una encuesta de fines de 2021 daba cuenta de que buena parte de los colombianos preferían una opción política que no estuviera ni a la derecha ni a la izquierda del espectro político.

Además de Petro, Gutiérrez y Fajardo, las presidenciales del 29 mayo contarán con la participación de Rodolfo Hernández, el ex alcalde de Bucaramanga, tercero en los sondeos, Ingrid Betancourt, la ex cautiva de las FARC, y Óscar Iván Zuluaga, quien representa a un uribismo de capas caídas.

Las legislativas

La relevancia de estas primarias fue de tal envergadura que ubicó a los comicios legislativos en un segundo plano. Las elecciones también fueron favorables a Petro, según los primeros cómputos. "Somos la primera fuerza en el Senado y en la Cámara (...) El Pacto Histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la república de Colombia", aseguró a sus simpatizantes.

De acuerdo con los resultados preliminares, la izquierda se quedaría con 17 curules en el senado, contra 15 de los partidos Conservador y Liberal, respectivamente, y 14 de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza y el uribismo. En cuanto a la Cámara de Representantes, los liberales resultaron los en rigor los más favorecidos: consiguieron 32 bancas, seguidos del Pacto Histórico y los conservadores, ambos con 25 escaños. El Centro Democrático, la agrupación fundada por Uribe que durante años arbitró la política colombiana, apenas obtuvo 15 legisladores.

La estrepitosa caída de la imagen del presidente (el 73% de los consultados por Invamer Poll desaprueban su desempeño), especialmente a partir del estallido social de 2021, no parece ayudar a las aspiraciones del candidato de ese sector ideológico. "¿Habrá una derecha por fuera del uribismo?", se ha preguntado al respecto el portal La silla vacía.