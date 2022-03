“En el siglo XXI pueden borrar literalmente con una tecla mis 12 años de entrevistas, directos, coberturas o programa. Pero no 12 años de experiencia y los anteriores tampoco. Antes, durante y después sigo siendo María Rodríguez Abalde”. La periodista viguesa, presentadora del canal internacional ruso RT en su versión en español desde su creación en 2010, expresaba con este post en Instagram su desacuerdo con el veto de la Unión Europea a esta plataforma de televisión con la excusa de acabar con sus polémicas, agitación y continua intromisión en la política internacional.

Antes de lanzarse a la aventura del proyecto de RT, Rodríguez Abalde desempeñó su carrera profesional en cadenas nacionales españolas como Antena 3, TVE o Canal+, en informativos y programas de actualidad de todo tipo de contenido: político, económico, sucesos, deportes o cultura. Hasta que en 2010 surgió la oportunidad de formar parte del proyecto de emisión en castellano de la cadena de información financiada por el Estado ruso.

“Ver crecer un canal desde sus cimientos hasta lo que somos hoy en día crea un lazo de compromiso con el trabajo que estamos haciendo difícil de cortar”, señalaba la periodista viguesa integrante del equipo que puso en marcha RT en español.

Entrevista a Maduro

Desde entonces está al frente de los informativos y programas de debate como presentadora, y también ha trabajado sobre el terreno en coberturas especiales como la muerte de Hugo Chávez en Caracas, o las elecciones más reñidas de la historia de la democracia en Brasil. “Una información es importante cuando el contexto así lo decide. Especialmente relevante fue la entrevista que me concedió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un diálogo que no fue pactado, totalmente improvisado, donde pude ejercer el periodismo de la manera en que yo pensaba debía hacerlo en ese momento, sin ningún tipo de limitaciones”, puntualiza. Unos trabajos que, tras el veto europeo a la plataforma rusa, deberán quedar en la memoria al no poder volver a visualizarse.