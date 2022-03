Las noticias, como en la mayoría de las guerras, son contradictorias en función de cuál sea el medio que las publique. Hace unos días se publicaba en todo el mundo la información sobre Wali, el francotirador canadiense más letal del mundo que se había trasladado a Ucrania a luchar contra los rusos. El militar es un veterano del Regimiento Real Canadiense 22 que participó en varias misiones en Siria, Afganistán e Irak.

Ayer mismo, medios de comunicación de Rusia aseguraban que Wali había había muerto a los 20 minutos de entrar en acción en Mauripol, una de las zonas de Ucrania que está siendo atacada por el ejército de Putin.

Canadian sniper Wali Dubbed "the wold's deadliest sniper" Killed by Russian Forces just 20 minutes after goin into action in Mauripol. pic.twitter.com/1YwUDWTVQA — Russia Informa (@Russiainforma) 15 de marzo de 2022

Sin embargo no existe confirmación de su fallecimiento. Es más, medios ucranianos lo han negado y han acusado a Rusia de llevar a cabo una campaña de noticias falsas en las redes sociales.

Los informes de los medios en Ucrania afirman que Wali “no estaba en Mariupol. Está operativo y ya tiene 11 bajas confirmadas”, apunta España Diario.

Al parecer el francotirador se estaría comunicando de forma habitual con Canadian Daily Mail y, según su última entrevista hace un par de días, estaría escondido en lo alto de un edificio en ruinas en la zona de Kiev.

Wali es un informático francocanadiense que estuvo dos veces en la guerra de Afganistán en el marco de las operaciones en Kandahar. Entre los años 2009 y 2011 comenzó a hacerse famoso entre los militares por matar a decenas de enemigos utilizando su rifle de francotirador. Esto se logró gracias a una puntería asombrosamente perfecta, y no había ninguna igual a la de él en las filas del ejército.

También logró el récord de número de muertes a mayor distancia (3,54 kilómetros), por lo que el presidente Volodimir Zelenski le animó a participar en la guerra contra Rusia en cuanto comenzó a contactar a soldados internacionales para que se unieran a los ucranianos.

No hay lugar sin amenaza

Por otro lado, el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastyrsky, ha asegurado que "no quedan lugares" sin amenaza militar en el país y ha resaltado que ya no se pueden nombrar zonas en las que no se produzcan bombardeos.

"Desgraciadamente, hoy en día no quedan lugares en Ucrania donde no haya una amenaza militar evidente. Ya no podemos nombrar las zonas en las que no se produzcan bombardeos o en las que no haya representantes de grupos de sabotaje. Por desgracia, este fenómeno ya nos resulta familiar", ha subrayado.

Según EEUU, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, Rusia ha lanzado más de 980 misiles contra el territorio ucraniano.

Por su parte, las agencias de inteligencia de EEUU, citadas por el diario The New York Times, cifran en 7.000 los soldados rusos muertos. El diario neoyorquino dice que las agencias consideran conservadora la cifra de 7.000 fallecidos entre las filas del ejército ruso.

Funcionarios del Pentágono dijeron al diario que, cuando el 10 % de los miembros de una unidad militar mueren o resultan heridos, esa unidad ya no es capaz de llevar a cabo acciones de combate.