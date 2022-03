Un mes después de que se iniciara la invasión, la cadena norteamericana CNN ha localizado en el frente de Kiev a Taras Ostapchuk, el marinero ucraniano que intentó hundir el superyate Lady Anastasia en Port Adriano y en su posterior declaración judicial desveló el nombre del propietario de la embarcación, Alexander Mijeev, hombre de confianza de Vladimir Putin, condecorado por el mismo presidente de Rusia en el año 2016 por su contribución al país y director general de la empresa estatal armamentística Rosoboronexport, buque insignia de la Federación Rusa.

"Tienes que elegir. O estás con Ucrania o no. ¿Sobrevivirá Ucrania o tendrás un trabajo? No necesito un trabajo si no tengo Ucrania", ha declarado desde Kiev a la cadena norteamericana, a la vez que detalla cómo realizó el sabotaje al superyate, retenido en Mallorca por el Gobierno desde el 15 de marzo.

Ostapchuk, de 55 años y con diez años de servicio en el buque, leyó reportajes publicados en los medios sobre un ataque con misiles rusos a un edificio de apartamentos en su ciudad natal de Kiev. Era similar al que vivía con su esposa, cuando no se encontraba trabajando a bordo del Lady Anastasia. Según la cadena, en ese momento dijo: "Creo que mi casa puede ser la siguiente". Y decidió hundir el yate. "Fue mi primer paso en la guerra contra Rusia",vuelve a reconocer.

Entonces Ostapchuk se dirigió a la sala de máquinas de Lady Anastasia y abrió una válvula conectada al casco del barco. Y cuando el agua empezó a entrar en el buque, fue a los camarotes de la tripulación y abrió otra válvula. "En el barco en ese momento había otros tres miembros de la tripulación a bordo. Les anuncié que el barco se estaba hundiendo y que tenían que irse", reconoce.

"Los oligarcas rusos deberían ser considerados responsables, porque son ellos quienes, con su comportamiento, su estilo de vida y su codicia nos han conducido a esto"

La declaración judicial de Ostapchuk fue clave para que las autoridades pudieran inmovilizar el barco en Mallorca, cuando la mayoría de estas embarcaciones esconden el nombre de su propietario detrás de una maraña de sociedades, lo que dificulta tomar acciones legales contra ellos. La CNN trató de contactar a Mijeev para preguntarle por la propiedad del Lady Anastasia, pero se topó con un portavoz de la empresa de armas Rosoboronexport, que como única respuesta dijo: "Nunca comentamos ninguna información sobre la vida personal de los empleados y su propiedad, excepto en los casos estipulados por la legislación de la Federación Rusa".

Al respecto el marinero ucraniano no tiene ninguna duda: "Bueno, ya sabes, si una criatura parece un perro, ladra como un perro, muerde como un perro, probablemente sea un perro. Por lo tanto, si en el transcurso de diez años, el yate solo fue usado para el disfrute en vacaciones del señor Mijeev y su familia, entonces creo que él es el verdadero propietario de este yate", concluye.

Y se muestra totalmente de acuerdo con las sanciones a los oligarcas rusos propietarios de grandes embarcaciones de recreo. "Deberían ser considerados responsables, porque son ellos quienes, con su comportamiento, estilo de vida y su codicia insaciable, nos han condicido a esto. Por distraer a la gente del saqueo real de Rusia por parte de estos gobernantes, que organizan guerras de distracción con otros países que son inocentes", concluye.

La conversación de la CNN con Taras Ostapchuk, que tuvo lugar el pasado miércoles, se interrumpe por el impacto de las bombas que caen sobre Kiev. "En Mallorca me liberaron y regresé a Kiev. "Ahora sirvo en el ejército y espero que mi servicio acerque a Ucrania a la victoria".