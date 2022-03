Jamie Wallis pasará a la historia del Parlamento británico como el primer diputado que se declara transgénero. El político conservador galés de 37 años ha anunciado que piensa cambiar su identidad de género y ha revelado además que fue víctima de una violación y de chantaje. “Soy 'trans', o más precisamente, quiero serlo”, afirma en una declaración íntima, publicada en Twitter, con traumáticos detalles sobre incidentes en los últimos dos años.

Wallis desvela que fue diagnosticado con disforia de género, un profundo malestar por sentir que su sexo biológico no responde a su identidad. “Nunca he vivido mi verdad y no estoy seguro de cómo hacerlo. Quizás comienza por decírselo a todo el mundo”, escribe. “No tenía intención de compartir esto con ustedes. Siempre imaginé que dejaría la política mucho antes de decir esto en voz alta”.

Chantaje y violación

El político narra como en abril del 2020 alguien trató de chantajearle por sus inclinaciones sexuales. “Se lo contó a mi padre y mandó fotos a otros miembros de la familia. Quería 50.000 libras (59.000 euros) a cambio del silencio”. El individuo fue detenido y condenado a dos años y nueve meses de cárcel. En septiembre una cita erótica con alguien que había contactado en internet volvió a trastocar su vida. Cuando discutían si mantenían o no relaciones sexuales, “decidí decir “no”, porque él no quería ponerse un condón y el decidió violarme” confiesa. “Desde ese incidente no he sido el mismo y no creo que me vaya a recobrar nunca. No es algo que vaya a olvidar jamás y que puedas dejar atrás”.

La agresión le dejó sufriendo de desorden post traumático (PTSD), a consecuencia del cual, según el político, semanas más tarde se estrelló con el coche que conducía y fue condenado por marcharse del lugar sin dar parte del incidente en el que no hubo víctimas. “Estaba aterrado. Tenía PTSD y honestamente ni idea de lo que estaba haciendo excepto que estaba desbordado por una sensación de miedo. Siento que pareciera que quería fugarme, pero no es cómo pasó en el momento”.

Broma de Johnson

Varios diputados mandaron a Wallis cariñosos mensajes de apoyo. “Hoy has cambiado el país. Tu coraje dará esperanza y valor a la gente de nuestro país”, le dijo la conservadora Alicia Kearns. También hubo gestos similares de miembros del Gobierno, como la ministra de Exteriores, Liz Truss y el responsable para Irlanda del Norte, Brandon Lewis. El primer ministro Boris Johnson alabó el “valor” que supone “el compartir una historia muy íntima”. El martes por la noche, horas antes de la declaración del diputado, en una cena en Londres Johnson había hecho una broma sobre asuntos relacionados con los transexuales. Wallis era uno de los presentes.