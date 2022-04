El cónsul honorario de Rusia en Baleares, Sebastià Roig, ha reconocido este lunes su decepción con el presidente ruso, Vladimir Putin, como consecuencia de la guerra que ha desatado en Ucrania. "En este momento, sí, me ha decepcionado. Solo he estado una vez con él, y me condecoró por el tema de la ONG Infants del Món. Putin no es tonto, pero se ha llegado a una situación desastrosa", ha destacado Roig en la sede del consulado en Palma.

El que fuera alcalde de Campos se ha referido a una visita que hizo al Kremlin en noviembre de 2018 y en la que Putin le impuso la Medalla al Orden de la Amistad por su trabajo al frente de Infants del Món, que desde la década de los 80 ha gestionado el acogimiento de 1.300 niños rusos en Mallorca. En aquel acto Roig estuvo acompañado por su hijo adoptivo de origen ruso y campeón paralímpico de vela, Sergi Roig Alzamora. El cónsul ha mostrado su pesadumbre por la guerra de Ucrania y ha desvelado que poco antes de que se desencadenaran las hostilidades tenía previsto abandonar su cargo. "Hace algo más de dos meses, por motivos de salud y de edad, me planteé dimitir. Al cabo de diez días pasó el tema de Ucrania y me lo replanteé. Consideré que si dimitía, con la situación actual sería difícil nombrar a un cónsul nuevo. Y significaba que cerca de los tres mil rusos que viven en Balears tendrían que trasladarse a Barcelona o Madrid para cualquier trámite de pasaportes, visados o gestiones penales que hacemos aquí", ha justificado. "Soy un servidor del pueblo ruso en temas administrativos, no por cuestiones políticas. La guerra no me gusta, una guerra es una guerra y a todos nos afectan mucho las imágenes de muertes y refugiados, sean la nación que sea", ha destacado Roig, al tiempo que ha denunciado un ataque vandálico a la sede del consulado sucedido hace poco tiempo. "La semana pasada tiraron un bote de pintura roja en el letrero del consulado que tenemos abajo. Y el viernes lanzaron otro bote que lanzaron en la entrada. Hubo un señor que quería poner un letrero que indicara que el consulado ya no estaba aquí, pero me opuse", ha señalado Roig. En todo caso, ha indicado que desde el inicio del conflicto apenas ha tenido constancia de problemas sufridos por los residentes rusos en las islas. Roig se ha referido a un episodio de 'bullying' sufrido por un niño de origen ruso en un colegio de Palma. También ha hablado de un problema surgido en el seno de "una pareja mixta" formada por una persona de Rusia y otra de Ucrania, y de alguna amenaza sufrida por él mismo en redes sociales. "Alguna persona por Twitter ha sido bastante insultante, y también personas a las que yo conocía y a las que he dejado de lado", ha señalado Roig.