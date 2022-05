Entidades prorrusas organizan una marcha en Madrid en plena invasión de Ucrania

Las fuerzas de seguridad han sido alertadas en Madrid del riesgo que supone este domingo una Marcha de la Legión Inmortal, así denominada por diversas entidades rusas que la convocan para conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi. El 'día de la victoria' se celebra en Rusia el 9 de mayo, pero en Madrid se festeja el domingo 8 por ser fin de semana. Quince organizaciones de residentes ucranianos se han dirigido a diversas autoridades de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España para denunciar lo que consideran un acto de "apología del terrorismo" que les ofende.

La organización caritativa rusa Blagoe Delo (Acto de Bondad) es la principal convocante, con la Coordinadora de Jóvenes de la Unión de Organizaciones de Compatriotas Rusos en España. Desde 2015, Blagoe Delo, alineada con el argumentario del gobierno de Putin, recoge ayuda humanitaria entre la colonia rusa en España para enviar al área del Donbás controlada por facciones prorrusas, y denuncia la guerra en esa región ucraniana desde 2014 como una agresión de Kiev a la población prorrusa local.

La marcha se ha celebrado otros años en los alrededores de la conmemoración oficial rusa. Pero nunca esta fiesta ha sido tan polémica, llevándose a cabo una guerra de invasión de las proporciones de la de Ucrania, y con el Gobierno de España claramente implicado en apoyo del país invadido.

Carta a la reina

La asociación Unidos con Ucrania ha enviado incluso una carta a la reina Letizia. "Este acto de odio no debe tener lugar y menos en un país civilizado como España -le dicen-. Esta marcha y su ideología no respetan los derechos humanos y apoyan la masacre que ocurre en Ucrania". La misiva pide ayuda para que las autoridades prohíban la marcha, pero esa prohibición no se ha producido. El gobierno de Ucrania considera la realización de cuestaciones de ayuda a los separatistas del Donbás como "financiación del terrorismo", recuerda la carta.

Los rusos convocados están citados el domingo a las 11:30 en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Atocha. Desde allí, en otras ocasiones han tomado camino a la plaza de Colón... Este año hay una modificación en el paisaje en mitad del trayecto: en la plaza madrileña de Cibeles, varias banderas de Ucrania colocadas por el Ayuntamiento rodean el monumento.

Los convocantes de la marcha han hecho un llamamiento en las redes sociales con el viejo eslogan republicano madrileño de la Guerra Civil: "No pasarán". Este año llaman a participar a "todos los que recuerdan, honran y se enorgullecen de la GRAN HAZAÑA, la victoria de todos los países y pueblos sobre el fascismo y el nazismo". Apoyan la manifestación diversas pequeñas formaciones comunistas de Madrid.

Varias organizaciones ucranianas han intentado organizar una marcha paralela, de la que finalmente no ha habido convocatoria porque su protesta no ha obtenido permiso de la Delegación del Gobierno. Las fuentes policiales consultadas no han querido aclarar si se ha preparado algún dispositivo especial para evitar enfrentamientos, si bien los convocantes sí confirman que les prestará protección una dotación policial.

Hasta el momento una tensa paz reina entre residentes rusos y ucranianos en España, y solo se han reportado algunas peleas esta primavera en bares de Torrevieja (Alicante), una de ellas, el 11 de abril, con intervención de la Guardia Civil y de una ambulancia que evacuó a un ciudadano ucraniano al hospital.