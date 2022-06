Pedro Sánchez primero lo dijo en un tuit en 2015: “Reconoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del Gobierno”, escribió en plena campaña electoral de 2015. El PSOE lo incluyó en su programa para las elecciones de 2019: “Impulsaremos el reconocimiento del Estado palestino por parte de los miembros de la Unión Europea”. En 2014, el Congreso había votado de forma casi unánime instar al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado independiente y soberano. Cuatro años después del comienzo de la legislatura, sin embargo, Moncloa sigue sin hacerlo.

Este es el contexto que se encuentra a su llegada a Madrid Husni Abdel Wahid, nuevo embajador y jefe de la misión diplomática de Palestina. Como tal fue recibido el pasado 9 de mayo por el rey Felipe VI, en la ceremonia de presentación de credenciales.

“El reconocimiento del Estado de Palestina sería un indicador de que el Gobierno español mantiene una política exterior progresista”, dice Abdel Wahid en conversación con El Periódico de España a las pocas semanas de empezar en el cargo tras 15 años del anterior embajador palestino.

¿Ha mantenido ya alguna reunión con el Gobierno, quizá con el ministro José Manuel Albares?

Hemos tenido varios encuentros con diferentes estamentos, tanto oficiales del Ministerio de Exteriores como con representantes de la sociedad civil y de partidos políticos. Ya hemos empezado a movernos.

¿Qué sensación ha tenido?

Todo ha sido muy agradable, hemos tenido muy buena recepción. Hay buena disposición de parte de las autoridades, lo que ratifica una relación histórica muy positiva entre España y Palestina.

Pero el Gobierno español no ha reconocido todavía a Palestina. ¿Qué le han dicho que falta para hacerlo? ¿Han hablado de eso en las reuniones que han tenido con el Gobierno?

Lo ven con buenos ojos, y están esperando el momento propicio, que esperamos llegue pronto.

El momento propicio, ¿de qué depende? Si ya ha sido aprobado por el Congreso…

Que yo sepa, obstáculos no hay. Simplemente hay cálculos políticos de parte del Gobierno de España, y esperamos tras estos cálculos den el paso definitivo. Porque si bien es cierto que no hay un reconocimiento oficial, sí hay un reconocimiento implícito. Por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí como embajador de Palestina o que presente cartas credenciales a su majestad el Rey significa reconocimiento. Solo falta dar el paso definitivo del reconocimiento formal.

Por eso cuesta más entender cuál es el problema. ¿Cuál sería la causa de la reticencia o del aplazamiento? ¿La relación con Estados Unidos? ¿No enfadar a Israel?

No soy portavoz del Gobierno de España, no puedo hablar en nombre del Gobierno. Nosotros siempre sostenemos que ser amigo de alguien no significa ser enemigo del otro. España fue parte del primer intento serio de buscar una solución pacífica al conflicto palestino-israelí, en la conferencia de Madrid, hace 31 años. España tiene el privilegio de tener buenas relaciones con ambas partes. Llamamos al Gobierno español a que recupere este rol protagónico. Reconocer al Estado de Palestina sería un paso en la dirección de reconocer a España como un actor político importante.

¿Tienen margen para esperar? En un año habrá elecciones ¿Van a presionar ahora que hay un Gobierno de izquierdas y que lo tenía en el programa?

Para nosotros es sumamente importante el reconocimiento por parte de España. Vamos a trabajar para conseguirlo. La política tiene sus tiempos. No queda mucho para el próximo año. Sí hay que intensificar las relaciones con actores y componentes tanto políticos como sociales.

Esto ocurre en un contexto muy intenso en la política exterior española, con un cambio importante en la relación con Marruecos que ha hecho que los saharauis y el Frente Polisario se sientan traicionados… ¿Cree que el tema del Sáhara se ha resuelto bien? ¿Hay un sentimiento que pueda asemejarse al palestino?

Y hablo por el pueblo palestino. No puedo opinar sobre la política exterior española ni inmiscuirme en los asuntos de otros países [...]. Hasta el momento España no ha dado ningún paso que pueda entenderse como un retroceso en las relaciones palestino-españolas. Vamos a trabajar para consolidarlas y elevarlas. El reconocimiento del Estado de Palestina creo que sería un indicador de que el Gobierno español mantiene una política exterior progresista.

Tras el asesinato de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado en el que lamentaba “su muerte” y pedía una investigación. Podemos dijo que eso era insuficiente, y pidió al ministro Albares que lo definiera como asesinato. ¿Se quedó corto el ministro? ¿Le dolió su reacción?

Es importante ser claro y no caer en la trampa del uso de vocablos que no reflejan la realidad. Hay dos varas de medir, una para Israel diferente a la que se usa con el resto. Fue un asesinato, un vil asesinato: todos las pruebas y testimonios de los presentes ratifican que fue un asesinato intencionado de las tropas de ocupación israelí. Hay entidades independientes, tanto de prensa como de Derechos Humanos, que han hecho sus propias investigaciones y han llegado a esa conclusión. Nuestra petición a toda la comunidad internacional es que no ejerza una doble moral y un doble rasero. Este Occidente, que se jacta de ser cuna de los Derechos Humanos y la democracia, no ha sido ecuánime respecto a Palestina e Israel. Siempre hay ciertas reservas a decir las cosas como son, simplemente porque Israel ha logrado amedrentar a Occidente con el tema del antisemitismo. Pobre del que critique a Israel porque rápidamente será tildado de antisemita.

"No hay ocupación buena ni mala; no hay colonialismo bueno y malo"

Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, entre otros, han firmado la normalización de relaciones con Israel. ¿Es un problema que Israel se lleve bien con países que tradicionalmente apoyaban la causa Palestina?

Mire, Israel siempre se ha intentado llevar bien con todos menos con Palestina. El presidente estadounidense Donald Trump, que fue un poco representante de Israel más que presidente de Estados Unidos, presionó a algunos países para ir avanzando en la relación con Tel Aviv. Israel podrá tener las mejores relaciones con todo el mundo, pero a quien ocupa y a quien oprime es al pueblo palestino [...] La firma con algunos países no significa que haya llegado la paz a Oriente Próximo.

Pero, mirando al presente y al futuro: en el Parlamento Israelí son pocos los que se mantienen fieles a la solución de dos estados. ¿Van a hacer un referéndum en su población para ver si quieren otra solución a la de los dos estados?

La verdad es que Israel hace una cosa y su contraria. Mientras insiste en sus carácter democrático y judío, entra en una contradicción clara. En esa misma denominación está incluido un elemento flagrante de racismo y de discriminación. Es exclusivo y excluyente…

No le pregunto tanto la posición de Israel como la suya…

Es que están ligadas. Hay un sector del pueblo palestino que son ciudadanos israelíes, y están sujetos a esta política de discriminación y racismo. En 2018 se aprobó la ley del “Estado-Nación”, que dice que Israel es el estado de los judíos y que el derecho de autodeterminación es exclusivo de los judíos. Esto es un estado de discriminación y apartheid, denunciado por organismos de Derechos Humanos israelíes, como B’tselem, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El pueblo palestino mantiene su lucha por la solución de dos estados. [...] Si Israel mantiene aquella política, va en dirección a un estado único con dos sistemas: democracia para los judíos y apartheid para los palestinos. Si esto es así, no es responsabilidad del pueblo palestino, quien lo impone es la ocupación israelí y la complicidad del silencio de la comunidad internacional.

Pero usted, como representante de Palestina, ¿cómo van a reaccionar al hecho de que la solución de dos estados, que era mayoritaria hace años, está desapareciendo?

Es habitual que se le pidan explicaciones al pueblo palestino y a sus autoridades de algo que hace Israel. No, esta solución de dos estados es responsabilidad de a la comunidad internacional, porque es ella la que creó al Estado de Israel a costa del pueblo palestino y es ella la que aprobó una resolución con dos estados. No se puede responsabilizar al pueblo palestino del fracaso de la comunidad internacional y de la intransigencia israelí, el niño mimado, malcriado y consentido de la comunidad internacional. No. El pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación, de vivir en su estado independiente y soberano. Es responsabilidad de la comunidad internacional y del Estado de Israel.

El golpe que dio Donald Trump sobre el tablero de juego cuando traspasó la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén, imagino que fue un golpe duro para ustedes…

Sí. Más que un golpe duro para el pueblo palestino, lo fue para el derecho internacional. Los organismos multilaterales, las convenciones de Ginebra, acuerdos y tratados internacionales. El señor Trump y la Administración estadounidense violaron un principio estable, un pilar fundamental, un regulador de relaciones entre pueblos, estados y naciones, que impide y castiga la ocupación de territorios ajenos. Impone una nueva doctrina de relación entre pueblos y naciones, nos está devolviendo a la ley de la selva.

Joe Biden no parece que vaya a revertirlo…

Al menos había anunciado algo diferente, pero vemos que el tiempo avanza y no implementa lo que había anunciado [...] Si finalmente Biden, como parecía, hace una gira por la región, esperamos que traiga algo concreto de lo que había prometido.

[...] Se conmemoran los 55 años de la ocupación de la franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental; hace tres semanas, conmemoramos los 74 años de la Nakba, cuando se creó el Estado de Israel a costa del pueblo palestino, ocupó el 78% de la Palestina histórica y expulsó a tres cuartas partes de la población de palestina. Hoy siguen viviendo como refugiados casi seis millones de palestinos. Es urgente que la comunidad internacional tome conciencia de la gravedad de este tema, y que sea ecuánime porque, en otros casos, en dos meses se implementaron sanciones muy drásticas en contra de algún actor por considerar que cometió un acto grave mientras, en el caso de Israel, lleva 74 años…

Se refiere a la invasión rusa de Ucrania…

Ustedes entienden de qué se trata…

Es que me llama la atención que no quiera decirlo con todas las letras, ¿Por qué?

Ustedes entienden de qué se trata. Que los actores políticos de Occidente actúen con el 10% de vehemencia y contundencia cuando se trata de Israel. Me conformo con el 10% de contundencia que aplican en otros casos. No hay ocupación buena ni mala; no hay colonialismo bueno y malo. Todo colonialismo y toda ocupación son malas. Hay que actuar conforme a ello. No empujar al pueblo palestino al suicidio o al sacrificio. Confío en que lo que estamos viviendo se acabe reflejando en las políticas internacionales hacia Palestina.