Grupos armados de saqueadores y secuestradores a los que el Gobierno nigeriano describe como "bandidos" mataron el domingo, desde un helicóptero, a 32 personas de la comunidad de Adara, en el sur del estado nigeriano de Kaduna, en el centro-norte del país, según han informado este jueves los medios locales de Nigeria.

El presidente nacional de la Asociación de Desarrollo de Adara, Awemi Maisamari, ha asegurado que el ataque ha sido lanzado por pastores fulani, que, además de disparar esporádicamente desde el helicóptero, han contado con la ayuda de asaltantes en tierra. Habrían llegado en 150 motocicletas con tres personas armadas en cada una, tal y como ha recogido el diario nigeriano 'Daily Post'. "El número de muertos notificados hasta el miércoles es de 32, mientras los aldeanos peinan los arbustos de los alrededores en busca de más cadáveres. La mañana del miércoles se encontraron siete en estado de descomposición", ha asegurado Maisamari, agregando que la iglesia evangélica 'Winning All' de la zona ha quedado destruida.

La Asociación de Escritores de Derechos Humanos de Nigeria (HURIWA, por sus siglas en inglés), en una declaración de su coordinador nacional, Emmanuel Onwubiko, ha criticado la jerarquía militar, especialmente de la Fuerza Aérea de Nigeria, por su tardanza en hacer frente a los grupos armados que "aterrorizan" la zona noroeste del país más poblado de África. Asimismo, la organización ha lamentado que mientras el Ejército y la Fuerza Aérea nigerianos están condenando los actos de "los bandidos", los milicianos, "ahora envalentonados por la inacción del Gobierno", han pasado a desplegar armas más sofisticadas, como un helicóptero de ataque. "La matanza de decenas de personas en Adara, en el sur de Kaduna, es desafortunada y totalmente evitable si los militares no ignoraran la inteligencia y los signos reveladores", ha subrayado Onwubiko.

"Bandidos" secuestran a más de 80 personas en Katsina

Los "bandidos" han secuestrado este jueves a más de 80 civiles en la aldea de Kwari y han prendido fuego a los graneros y a las tiendas locales, según han informado más de 2.000 habitantes de la localidad que han huido y se han refugiado en una escuela primaria de la ciudad de Jibiya, en el estado de Katsina (norte). "Llegaron con toda su fuerza a las 17.30 horas (hora local) y nos invadieron, sin que nos diéramos cuenta de su llegada. Abrieron fuego, dispararon esporádicamente y quemaron las tiendas y nuestros graneros", ha declarado una de las aldeanas en el servicio en idioma hausa de la cadena de radio BBC, recogida por el diario nigeriano 'Vanguard'.

Así, la mujer ha denunciado que "secuestraron a hombres y mujeres, niños pequeños que ni siquiera pueden hablar, y se los llevaron al bosque. Más tarde hicieron un recuento y descubrieron que 'los bandidos' se llevaron a unas 80 personas. Son miembros fulani, se llevaron incluso a mujeres embarazadas". "La verdad es que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque estamos en una situación lamentable. Por favor, ayúdennos, algunos maridos no saben dónde están sus esposas. Los niños no encuentran a sus madres, algunas madres no saben dónde están sus hijos", ha recalcado.

Al menos 360 personas han muerto y 258 han resultado heridas durante los tres primeros meses del año en el estado de Kaduna. Los "bandidos" de Kaduna se han convertido en una lacra para las autoridades del país, que han llegado a declarar a estas organizaciones como grupos terroristas para facilitar las operaciones de seguridad. Ello no ha impedido que sigan actuando casi con total impunidad en ataques que siguen el mismo patrón: irrumpen en motocicletas en las poblaciones del estado, abren fuego indiscriminado contra sus residentes, secuestran a algunos de los supervivientes y se dan a la fuga antes de que las autoridades puedan reaccionar. Asimismo, los "bandidos" también comprenden a grupos armados que intervienen a favor de algún bando en los numerosos enfrentamientos intercomunitarios que azotan desde hace décadas el estado africano y secuestradores especializados en asaltos en instituciones educativas del noroeste del país, como en el estado de Zamfara.

Un informe, presentado en mayo por el gobernador del estado, Nasir el Rufai, detalló también que 1.389 personas fueron secuestradas durante los primeros tres meses del año, al menos una decena de mujeres fueron violadas, entre ellas seis menores de edad, y 3.251 animales acabaron en manos de los bandidos, la mayoría de ellos en Kaduna Central.