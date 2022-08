El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció este viernes que no que ha aceptado la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, que había puesto su cargo a disposición del mandatario y que, según afirmó el jefe de Estado, se ha comprometido a continuar en el cargo. "No he aceptado la renuncia del premier, Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país", escribió Castillo en un escueto mensaje en Twitter.

En caso de haber abandonado el cargo, Torres sería el cuarto primer ministro en un año que dejaba el puesto. El político presentó su renuncia el pasado miércoles "por razones personales", si bien, al no tener carácter irrevocable, estaba condicionada a que el jefe de Estado la aceptara.