01:11

La prensa británica expresa agradecimiento y dolor

Las portadas de las ediciones de este viernes de los principales periódicos británicos expresan dolor por la muerte de Isabel II y agradecimiento por sus 70 años de reinado. 'Daily Express', 'The Times', 'Daily Mail', 'The Sun', 'The Mirror', 'The Daily Telegraph', 'Daily Star', 'The Guardian' o 'Financial Times' han elegido titulares que destacaban el amor a una reina que pareció eterna, daban las gracias y destacaban lo longevo de su tiempo portando la corona.